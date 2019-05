Sia che il Milan faccia la Champions League o no, i dirigenti rossoneri dovranno lavorare intensamente in estate per ristrutturare la formazione, e in particolare la difesa dovrà essere rinforzata. Saranno necessari uno o due terzini per sostituire Abate in partenza (il cui contratto non verrà rinnovato). Al centro della difesa, il futuro di Zapata è ancora incerto (il suo contratto potrebbe essere prolungato per un altro anno, ma l'accordo tra il colombiano e il club rossonero non è vicino e il tempo stringe) mentre Caldara, a causa di infortuni, dovrà essere sostituito almeno per la prima parte della stagione. Tenendo questo a mente, i rossoneri hanno potenzialmente trovato una nuova soluzione ai loro problemi centrali di difesa.

Mustafi, forte difensore dell'Arsenal

Calciomercato Milan, per la difesa c'è Mustafi nel mirino

Come riportato da Tuttosport, la soluzione è Shkodran Mustafi, un nuovo nome per il Milan ma non per il calcio italiano, visti i due anni trascorsi tra le file della Sampdoria (2012-14) prima di trasferirsi a Valencia e poi all'Arsenal, con cui ha raggiunto la finale di Europa League. La finale potrebbe segnare anche la fine della sua avventura con i Gunners: il tedesco, che ha vinto la Coppa del Mondo nel 2014, non ha mai pienamente convinto lo staff tecnico e soprattutto i tifosi dell'Arsenal, che dopo un'altra deludente stagione ne hanno chiesto a gran voce la cessione, ed il club sembra pronto ad accontentarli in estate.

Nonostante l'Arsenal abbia pagato 41 milioni di euro al Valencia per siglare il trasferimento di Mustafi a Londra, si prevede che gli inglesi sarebbero disposti ad accontentarsi di una cifra interiore per il tedesco. I rossoneri stanno sicuramente pensando a lui e il suo profilo sembra convincere la dirigenza rossonera: 27 anni, con esperienza sia a livello internazionale che in Italia, con Gazidis a garantire per lui visti i propri trascorsi a Londra.

Milan, a centrocampo piace Diawara

Amadou Diawara attualmente gioca nel Napoli e il 21enne è considerato un giovane giocatore estremamente dotato. Tre club sono interessati ad acquistare Diawara in estate: Tottenham Hotspur, Milan e Fiorentina. Il giovane ha giocato 13 volte in campionato per il Napoli durante questa stagione, ma diversi club sono disposti a sottrarlo al club partenopeo per farlo giocare titolare nel proprio centrocampo. Sotto la guida di Carlo Ancelotti, infatti, Amadou non ha trovato molto spazio vista l'esplosione di Fabian Ruiz e la mancata cessione di Allan al Psg.

Specialmente nel caso in cui non dovesse esserci il riscatto di Bakayoko, visto le recenti discussioni con Gattuso, Diawara sarebbe un obiettivo molto forte per il Milan.