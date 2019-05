In attesa di ufficializzare il nuovo tecnico che siederà sulla panchina bianconera, la dirigenza della Juventus starebbe lavorando notevolmente per cercare di rafforzare una rosa che ha evidentemente bisogno di innesti di qualità. Ma prima di investire, potrebbe essere necessario effettuare qualche cessione pesante, in vista soprattutto dell'approvazione del bilancio d'esercizio, previsto per giugno.

Secondo il Sole 24 Ore, la Juventus potrebbe registrare una perdita fra i 50 e i 70 milioni di euro, ecco che allora le cessioni potrebbero essere importanti per rifinanziare il mercato. Uno dei maggior indiziati a lasciare la Juventus potrebbe essere il centrocampista offensivo colombiano Juan Cuadrado, in scadenza di contratto con i bianconeri nel 2020. Con l'addio di Massimiliano Allegri, il giocatore potrebbe considerare la possibilità di lasciare Torino, come scrive anche il noto giornale sportivo spagnolo 'Don Balon'.

Dalla Spagna, Don Balon: Cuadrado avrebbe chiesto la cessione alla Juventus

Il centrocampista Cuadrado potrebbe lasciare la Juventus

Come scrive il noto giornale sportivo spagnolo 'Don Balon', Cuadrado potrebbe lasciare la Juventus. I motivi sarebbero molteplici, il contratto in scadenza nel 2020 e soprattutto l'addio di Massimiliano Allegri, da sempre estimatore del colombiano. Secondo 'Don Balon', Cuadrado potrebbe decidere di ritornare alla Fiorentina, dove proprio con Montella disputò una grande stagione, diventando uno dei giocatori più interessanti della Serie A.

Proprio il colombiano potrebbe essere utile alla Juventus come possibile contropartita tecnica per arrivare al centrocampista offensivo della Fiorentina e della nazionale italiana di Roberto Mancini, Federico Chiesa. Quest'ulimo sarebbe valutato dalla proprietà toscana almeno 70 milioni di euro, mentre Cuadrado, dato anche il contratto in scadenza nel 2020, avrebbe una valutazione vicina ai 20 milioni di euro. Prima però di definire eventuali trattative, i Della Valle sarebbero pronti a cedere la Fiorentina al principale candidato all'acquisizione della società: l'imprenditore italo-americano Commisso.

Il mercato della Juventus

La possibile partenza di Cuadrado potrebbe non essere la sola: la dirigenza bianconera potrebbe accettare anche l'offerta del Manchester City per Joao Cancelo, con la società inglese pronta a pagare il portoghese una somma superiore ai 60 milioni di euro. Sarebbe un'ottima plusvalenza per la Juventus, dopo che la scorsa stagione il portoghese è stato acquistato per 40 milioni di euro. Altro possibile partente potrebbe essere Mario Mandzukic, che interesserebbe al Borussia Dortmund.

La società tedesca sarebbe pronta ad investire 15 milioni di euro per la punta della Juventus.