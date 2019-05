Una volta archiviata la finale di Champions League, si accenderanno i riflettori sulle nazionali di calcio. In programma tanti appuntamenti nel mese di giugno, tra cui le gare di qualificazione per Euro 2020. L’Italia del ct Roberto Mancini affronterà la Grecia sabato 8 giugno 2019.

Il fischio d’inizio allo Spyros Louis Stadium di Atene sarà fissato per le ore 20:45. La diretta tv della partita degli 'Azzurri' sarà trasmessa su Rai 1. La situazione nel Gruppo J vede la nazionale italiana al comando della classifica con 6 punti, frutto dei successi ottenuti contro Finlandia (2-0) e Liechtenstein (6-0). La Grecia del ct Angelos Anastasiadis si trova a quota 4 punti, tanti quanti ne ha conquistati la Bosnia-Erzegovina, avendo pareggiato nella 2ª giornata proprio contro quest’ultima. In attesa di scoprire cosa accadrà in campo, di seguito i precedenti tra le due nazionali.

Roberto Mancini, ct dell'Italia

Italia mai sconfitta in gare ufficiali contro la Grecia

Italia e Grecia si sono affrontate appena 3 volte in gare ufficiali. In tutte le occasioni si è trattato di sfide valide per le qualificazioni ai Mondiali. Nel 1934 finì 4-0 per gli Azzurri, con le reti di Filó, Giuseppe Meazza (doppietta) e Giovanni Ferrari. Accesso poi alla fase finale della Coppa del Mondo, con vittoria in finale contro la Cecoslovacchia. Il doppio confronto valevole per le qualificazioni ai Mondiali ’82 vide l’Italia imporsi per 2-0 in trasferta, con i goal di Giancarlo Antognoni e Gaetano Scirea, mentre la sfida in casa terminò 1-1 con le marcature di Bruno Conti da una parte e Dinos Kouis dall’altra parte.

Anche in questo caso gli Azzurri ottennero il pass, ma oltre a disputare la Coppa del Mondo, vinsero ancora, battendo in finale la Germania Ovest.

Italia e Grecia però si sono sfidate anche in amichevoli. Il bilancio è di 3 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. L’incrocio più recente risale al 2008, quando finì 1-1, con le marcature di Theofanis Gekas da una parte e Luca Toni dall’altra parte. L’unica partita persa dagli Azzurri è datata 1972, quando furono sconfitti dagli ellenici per 1-2.

I padroni di casa andarono a segno con Antonis Antoniadis e Spyros Pomonis, con il goal di Roberto Boninsegna nel mezzo. Tra poco scopriremo se la nazionale italiana conquisterà 3 punti importanti nella corsa ai prossimi Europei.

Nel frattempo, il ct Roberto Mancini ha diramato la lista dei 33 convocati. Tra le novità rispetto alle uscite precedenti c’è da segnalare il ritorno di Andrea Belotti, assente dallo scorso mese di settembre. In sostituzione di Gianluigi Donnarumma è stato chiamato Antonio Mirante, che completa il reparto con Alessio Cragno, Pierluigi Gollini e Salvatore Sirigu.

Una volta archiviata la partita Grecia-Italia, gli Azzurri faranno rientro, per poi disputare il match contro la Bosnia-Erzegovina martedì 11 giugno 2019 all’Allianz Stadium di Torino.