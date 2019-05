In queste ore i tifosi della Juventus sono in attesa dell'incontro tra Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri. La dirigenza juventina si confronterà con il tecnico livornese per delineare il futuro. Dal summit in programma mercoledì si capirà se la Juve confermerà oppure no Allegri.

L'allenatore dal canto suo ha già espresso la sua volontà di restare a Torino, tanto che addirittura avrebbe intenzione di acquistare una casa vicino alla Mole. Se i piani di Massimiliano Allegri e quelli di Andrea Agnelli coincideranno le parti proseguiranno insieme altrimenti, i bianconeri potrebbero decidere di cambiare guida tecnica. Una volta che si capirà quale sarà il futuro della panchina della Juve poi verranno delineate anche le linee guida del mercato. Uno degli obiettivi per rinforzare la rosa dei Campioni d'Italia sembra essere Mauro Icardi.

Icardi avrebbe già un accordo con la Juventus, ma l'affare con l'Inter non decollerebbe

Stando a quanto afferma panorama il bomber argentino e la Juve avrebbero già trovato un accordo.

La Juve pensa a Icardi

Il futuro della Juve potrebbe chiamarsi Mauro Icardi. Il bomber argentino potrebbe essere un nuovo rinforzo da inserire in rosa e potrebbe toccare proprio a lui prendere il posto di Mario Mandzukic. Infatti, non è da escludere che il bomber croato possa partire anche in caso di conferma di Massimiliano Allegri. Per questo motivo Icardi potrebbe essere il nuovo partner offensivo di Cristiano Ronaldo.

Secondo Panorama, la Juve e Icardi avrebbero già trovato un accordo sulla base di 8 milioni annui, ma il problema al momento sarebbe l'Inter. Infatti, Paratici avrebbe già offerto alcuni giocatori all'Inter più un conguaglio economico. I nomi proposto i vari Higuain, Douglas Costa, Cuadrado e Mandzukic. Ma questi nomi non interesserebbero all'Inter che in realtà preferirebbe uno scambio con Paulo Dybala. Ma la Juve non vuole cedere la Joya ai nerazzurri e soprattutto anche lo stesso giocatore avrebbe rifiutato la destinazione milanese.

Domani il summit con Allegri

Per capire bene quali saranno le idee di mercato della Juve, però, non resta che attendere la giornata di domani, quando Agnelli e Allegri si sederanno ad un tavolo per buttare giù i progetti futuri. La scelta finale spetta al presidente della Juve che deve decidere se confermare oppure no il tecnico toscano. Allegri spiegherà ad Agnelli qual è il suo progetto per la squadra del futuro e uno dei nodi da sciogliere è legato a Paulo Dybala.

Il numero 10 juventino è reduce da una stagione non troppo esaltante e perciò bisognerà capire se le intenzioni di Allegri e della Juve su di lui combaceranno oppure no. Dybala piace anche al Bayern Monaco che penserebbe ad uno scambio con James Rodriguez. Questo scambio piacerebbe soprattutto a Jorge Mendes agente del colombiano, ma non è detto che riscontri lo stesso gradimento della Juve.