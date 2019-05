Ci attendiamo un ricco mercato in estate, in particolar modo per la Juventus. La disfatta europea nei quarti di finale di Champions League contro l'Ajax ha messo in evidenza alcuni limiti della rosa bianconera e proprio per questo la dirigenza bianconera è pronta ad attuare una sorta di 'rivoluzione'. Gli acquisti, però, passeranno inevitabilmente da cessioni pesanti, in quanto a fine giugno il bilancio d'esercizio dovrebbe confermare una perdita finanziaria fra i 50 e i 70 milioni di euro.

Joao Cancelo sarebbe in rotta con Allegri, il giocatore può lasciare la Juve (RUMORS)

I giocatori a rischio cessione sarebbero diversi, su tutti Alex Sandro, Pjanic, Douglas Costa, Mandzukic e Dybala. Secondo la Gazzetta dello Sport, potrebbe esserci però una 'sorpresa' da questo punto di vista, in quanto un giocatore acquistato lo scorso anno, verso il quale la Juventus nutriva molta fiducia, potrebbe clamorosamente lasciare Torino dopo solo una stagione. Stiamo parlando di Cancelo.

Cancelo potrebbe lasciare la Juventus

Secondo la 'Gazzetta dello Sport', la Juventus starebbe valutando la possibilità di cedere Joao Cancelo in estate.

Il motivo sarebbe il difficile rapporto fra il portoghese e Massimiliano Allegri che non è riuscito a farlo crescere dal punto di vista difensivo. L'esterno ex Inter ha molto mercato soprattutto in Inghilterra, dove il Manchester United sta cercando un terzino destro e avrebbe individuato in Joao Cancelo un puntello ideale per il gioco di Solskjaer. Resta però da definire anche la permanenza di Allegri alla Juventus, in quanto la settimana prossima dovrebbe esserci l'atteso incontro fra Agnelli ed il tecnico livornese. In caso di conferma di Allegri, le possibilità che il portoghese possa lasciare la Juventus sono concrete.

Il sogno Pogba

Al Manchester United interesserebbe anche un altro giocatore della Juventus, parliamo di Paulo Dybala, anche lui in rapporti non ideali con Allegri. L'argentino potrebbe valutare la possibilità di lasciare Torino, ma stando alle ultime indiscrezioni i bianconeri vorrebbero almeno 100 milioni di euro per lasciarlo andare. In queste trattative potrebbe rientrare un vero e proprio 'sogno' di mercato per la Juventus, ovvero Paul Pogba.

Il suo ritorno in bianconero è un'ipoetsi che solletica molto la fantasia della dirigenza e dei tifosi ed è fuori di dubbio che il suo innesto a centrocampo porterebbe ad un incremento del livello qualitativo. Per quanto riguarda invece il settore difensivo, con il ritiro di Barzagli e l'addio di Caceres (che non dovrebbe essere riscattato dalla Lazio), gli arrivi come centrali potrebbero essere due, mentre in avanti molto dipenderà dalle cessioni.

In lizza ci sarebbero Douglas Costa (che piace molto a Tottenham e Manchester City) e Mandzukic, che nonostante il recente rinnovo di contratto, potrebbe valutare la possibilità di lasciare la Juventus.