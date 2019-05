In attesa dell'incontro fra il presidente della Juventus Andrea Agnelli ed il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, la dirigenza è pronta a rituffarsi nel mercato per cercare di allestire una rosa competitiva per la prossima stagione. Alcune scelte di mercato passeranno inevitabilmente dall'esito di tale confronto, anche perché tanti giocatori della rosa bianconera in questa stagione non hanno reso come avrebbero dovuto. Parliamo soprattutto di quelli più tecnici, che avrebbero dovuto garantire qualità nel gioco offensivo bianconero. Ecco perché Agnelli vorrebbe già dalla prossima stagione sulla panchina bianconera Pep Guardiola, l'attuale tecnico del Manchester City è in grado di esaltare le qualità offensive dei giocatori che ha a disposizione.

Juve: Guardiola per 'salvare' tre calciatori in crisi, tra questi Douglas Costa (RUMORS)

Ma, come scrive il sito ilbianconero.com, difficilmente lo spagnolo lascerà la società inglese prima della scadenza del suo contratto, ovvero nel 2021.

Guardiola per rivalutare alcuni giocatori della rosa bianconera

Andrea Agnelli vorrebbe già dalla prossima stagione il tecnico del Manchester City, non solo per i risultati che ha dimostrato di raggiungere in tutti questi anni (Champions League nel Barcellona, tante competizioni nazionali vinte), ma anche per la capacità di portare spettacolo e di saper valorizzare la rosa che ha a disposizione.

E proprio per questo il possibile arrivo del tecnico spagnolo sarebbe l'ideale per rivalutare giocatori come Alex Sandro, Dybala, Joao Cancelo, Douglas Costa, che in un modo o nell'altro quest'anno non hanno saputo dimostrare tutto il loro valore. Prendendo in riferimento il 10 bianconero, lo spostamento nella trequarti da parte di Allegri ha evidentemente involuto il gioco dell'argentino, apparso anche 'scontento' in alcune partite disputate.

Il mercato della Juventus

Probabile che la Juventus debba pazientare per il possibile arrivo di Guardiola, ma tutto passerà dall'incontro fra Agnelli ed Allegri.

Di certo, potrebbero esserci cessioni pesanti, anche perché a giugno sarà approvato il bilancio e secondo il 'Sole 24 Ore' la Juventus dovrebbe registrare una perdita finanziaria fra i 50 e i 70 milioni di euro. I possibili indiziati a lasciare Torino sono diversi, dai vari Alex Sandro a Pjanic, fino ad arrivare a Douglas Costa. Probabile che ci sia anche un ringiovanimento della rosa, e questo potrebbe significare gli addii di Sami Khedira (interessa in Germania e negli Stati Uniti) e di Mario Mandzukic, nonostante il recente rinnovo fino al 2021 della punta croata.

Considerati anche il ritiro di Andrea Barzagli e l'addio di Martin Caceres (che difficilmente sarà riscattato dalla Lazio), la dirigenza bianconera potrebbe attuare una sorta di rivoluzione di mercato.