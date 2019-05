I tifosi juventini da giorni stanno attendendo il 'famoso' incontro fra il presidente della Juventus Andrea Agnelli e il tecnico Massimiliano Allegri, per conoscere quale sarà il futuro della panchina bianconera. La maggior parte dei media sostengono che la permanenza del tecnico toscano sia praticamente scontata, 'forti' delle dichiarazioni post partita di Juventus - Ajax di Agnelli, parole poi confermate anche da Allegri in un'intervista sulla Rai nel programma televisivo 'Che Tempo Che Fa'.

Juve, se rimane Allegri tre big dovrebbero lasciare Torino, tra questi Dybala

Di certo, nel caso in cui le parti raggiungessero l'intesa e quindi il sodalizio venisse confermato, alcuni top player della Juventus potrebbero lasciare la Juventus. Il motivo sarebbe il rapporto non ideale fra alcuni giocatori della rosa e lo stesso tecnico toscano. Uno di questi potrebbe essere proprio Paulo Dybala, che con l'arrivo di Cristiano Ronaldo, ha visto spostare il suo raggio d'azione lontano dalla porta, e quindi realizzare meno gol.

Aspetto che sicuramente ha innervosito molto l'argentino, che in Juventus - Milan, dopo una sostituzione, non ha nascosto tutto il suo disappunto per la scelta di Allegri di farlo accomodare in panchina.

Douglas Costa potrebbe trasferirsi da Torino

Non solo Dybala, un altro giocatore che con la permanenza di Allegri potrebbe decidere di lasciare Torino è Douglas Costa: una stagione di certo non semplice per il brasiliano, bersagliato da molti infortuni ma anche autore di atteggiamenti non professionali (come l'incidente in auto il giorno del suo compleanno).

L'ultima 'battuta' di Allegri sul brasiliano in una recente conferenza stampa 'Non ricordo neanche che colore di capelli abbia' dimostra evidentemente una sorta di dispiacere per il tecnico toscano di non averlo potuto schierare ad esempio nel ritorno in Champions League proprio per l'ennesimo infortunio capitato. Il centrocampista offensivo ha di certo molto mercato ed ha una valutazione di almeno 60 milioni di euro. Piace a Tottenham e Manchester City ma la Juventus spera che possa venire convocato per la Coppa America, palcoscenico che darebbe visibilità al giocatore e quindi potrebbe incrementare, in caso di belle prestazioni, il valore di mercato.

Anche Cancelo potrebbe lasciare la Juventus

Uno degli acquisti principali della Juventus la scorsa stagione è stato Joao Cancelo, arrivato per circa 40 milioni di euro dal Valencia dopo che l'Inter decise di non riscattarlo dalla società spagnola per evidenti motivi di Fair Play Finanziario. Quest'anno il giocatore ha deluso, soprattutto a livello difensivo, e il rapporto non ideale con Allegri potrebbe spingere il portoghese a lasciare la Juventus.

Ci sono diverse società interessate al suo acquisto, parliamo di Atletico Madrid, Manchester United, Barcellona ed Inter.