Questa mattina, la Juventus ha proseguito la sua marcia di avvicinamento alla gara contro la Roma. I Campioni d'Italia per questa sfida ritroveranno tre pedine fondamentali visto che ormai Alex Sandro, Paulo Dybala, Emre Can e Rodrigo Bentancur hanno smaltito i rispettivi problemi fisici. Oggi, però, non si è allenato Moise Kean a causa di una sindrome influenzale. Domani, la Juve si allenerà nel pomeriggio e poi a seguire la squadra partirà per Roma. Prima dell'allenamento di sabato ci sarà anche la conferenza stampa di Massimiliano Allegri che sarà alle ore 12.

Juventus, Allegri ritrova Dybala e Can

La Juve pensa alla gara contro la Roma

Domani, la Juve curerà gli ultimi dettagli in vista della sfida contro la Roma. Massimiliano Allegri per questa partita non avrà lo squalificato Federico Bernardeschi, ma ritroverà Alex Sandro, Paulo Dybala, Emre Can e Rodrigo Bentancur. Contro la Roma la certezza in attacco sarà Cristiano Ronaldo di fianco a lui potrebbe esserci Moise Kean, che però oggi non si è allenato a causa dell'influenza, per questo motivo non è da escludere che al suo posto possa esserci Paulo Dybala.

Pubblicità

Con l'inserimento dell'argentino al posto del numero 18 juventino a quel punto Massimiliano Allegri potrebbe passare al 4-3-3, ma con il rientro di Alex Sandro potrebbe anche confermare il 4-4-2 con il brasiliano che agirebbe a centrocampo e Leonardo Spinazzola che si muoverebbe come terzino in difesa. Ogni decisione comunque verrà presa nella seduta di sabato pomeriggio.

Domenica prossima ci sarà la festa scudetto

Domenica prossima all'Allianz Stadium, la Juventus festeggerà la conquista dell'ottavo scudetto consecutivo.

Infatti, i bianconeri riceveranno la coppa tricolore che per la prima volta sarà alzata al cielo di Torino da Giorgio Chiellini. La partita contro l'Atalanta sarebbe in programma domenica alle ore 15, ma il club Campione d'Italia avrebbe chiesto alla Lega lo spostamento della gara alle ore 20:30. Infatti, la Juve vorrebbe festeggiare lo scudetto in una cornice serale, la risposta della Lega calcio è attesa per la giornata di oggi. Inoltre, al momento il club bianconero non avrebbe fatto nessuna richiesta per il suolo pubblico alla città di Torino e perciò ancora non si sa se ci sarà la classica sfilata del pullman con a bordo i Campioni d'Italia per le vie del capoluogo piemontese.

Pubblicità

Se ne saprà qualcosa in più solo dopo che la lega dirà se accetta oppure no lo spostamento a domenica sera della gara tra la Juventus e l'Atalanta. L'unica certezza che c'è sul l'evento di domenica prossima riguarda la squadra femminile della Vecchia Signora. Le ragazze di Rita Guarino saranno premiate all'Allianz Stadium nell'intervallo della sfida tra la Juve e l'Atalanta.