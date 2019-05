Nella conferenza di sabato scorso, la Juventus ha annunciato la separazione da Massimiliano Allegri, allenatore che in cinque anni è riuscito a conquistare cinque scudetti consecutivi e quattro Coppa Italia, arrivando anche due volte in finale di Champions League.

Durante la conferenza, Allegri non è riuscito a trattenere la commozione, così come il presidente Andrea Agnelli, che non ha risposto a nessuna domanda sul prossimo allenatore della Juventus 2018/2019. Il nome che i tifosi juventini volevano sapere non è ancora trapelato. Il presidente bianconero ha reagito malamente ad una domanda su Antonio Conte, che sta trattando con l'Inter di Beppe Marotta. Pare dunque molto difficile che per il tecnico salentino si profili un ritorno sulla panchina della Juventus.

Juventus, Agnelli potrebbe puntare su Ten Hag.

Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, nella lista di Andrea Agnelli ci sarebbe anche Ten Hag, il tecnico olandese dell'Ajax che ha eliminato la Juventus dalla Champions League in questa stagione. L'allenatore dei lancieri è stata una vera e propria sorpresa, grazie al calcio proposto, molto simile a quello espresso dall'Ajax ai tempi di Joan Crujiff, il cosiddetto "calcio totale" inventato da Rinus Michels (e poi perfezionato da Rijkard e Guardiola al Barcellona). Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime indiscrezioni sul Calciomercato della Juventus.

Mercato Juventus, potrebbe arrivare Ten Hag

Erik Ten Hag è riuscito a portare l'Ajax in semifinale di Champions League (venendo poi eliminato dal Tottenham di Pochettino), ha vinto l'Eredivisie e la Coppa Nazionale. Ha messo in mostra un calcio davvero spettacolare, partendo da principi completamente opposti da quelli di Massimiliano Allegri. In Juventus-Ajax si sono affrontate due filosofie calcistiche agli antipodi. Con Ten Hag la rosa bianconera potrebbe avere dei cambiamenti molto importanti, puntando su giocatori tecnici, agili e veloci, come David Neres, per esempio.

Il calciatore brasiliano piace da tempo a Fabio Paratici, che avrebbe già sondato il suo entourage. Nelle ultime ore, comunque, si sono fatti numerosi nomi per quanto riguarda il sostituto di Massimiliano Allegri (che potrebbe sedersi sula panchina del Paris Saint Germain nella prossima stagione). Didier Deschamps è stato accostato alla Juventus, ma il tecnico transalpino non sembra intenzionato a lasciare la panchina dell Nazionale francese. Mauricio Pochettino, invece, avrebbe chiesto un ingaggio altissimo per liberarsi dal Tottenham, la squadra che ha condotto in finale di Champions League.

Attenzione anche al nome di Simone Inzaghi, che sarebbe molto stimato da Fabio Paratici.