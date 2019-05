Questa mattina, la Juventus si è allenata in vista della gara contro la Sampdoria. Domani ci saranno parecchi cambi come ha annunciato Massimiliano Allegri nella sua ultima conferenza stampa da allenatore dei bianconeri. La sorpresa più grande per il match di domani riguarda l'attacco. Infatti, Cristiano Ronaldo non giocherà visto che dovrà riposare in vista degli impegni con le nazionali. Inoltre, il tecnico livornese ha rivelato che Wojciech Szczesny nelle prossime settimane sarà operato al ginocchio in artroscopia.

Pubblicità

Pubblicità

Il portiere juventino seguirà la squadra a Genova ma non giocherà visto che fra i titolari ci sarà Carlo Pinsoglio.

Allegri annuncia la formazione

Massimiliano Allegri, nella conferenza stampa di oggi, ha annunciato alla stampa la formazione che schiererà contro la Sampdoria. Il tecnico livornese si affiderà al 3-5-2 e in porta toccherà a Carlo Pinsoglio. Domani in difesa ci sarà il terzetto composto da Martin Caceres, Leonardo Bonucci e Daniele Rugani. Mentre nella linea mediana toccherà a Mattia De Sciglio, Juan Cuadrado, Emre Can, Rodrigo Bentancur e Matheus Pereira.

Juventus, la formazione che giocherà contro la Sampdoria

Quest'ultimo è in ballottaggio con Leonardo Spinazzola. Perché il numero 37 juventino come ha svelato Massimiliano Allegri ha un piccolo problema fisico se recupererà giocherà lui altrimenti toccherà al brasiliano. Dunque qualcuno riposerà come per esempio Cristiano Ronaldo e Miralem Pjanic, mentre altro saranno costretti ai box per problemi fisici o squalifiche. Proprio fra gli gli squalificati ci saranno Federico Bernardeschi e Blaise Matuidi che non partiranno per Genova. Poi mancheranno anche gli infortunati Alex Sandro e Douglas Costa oltre a Mario Mandzukic e Joao Cancelo che sono stati operati al naso.

Pubblicità

Bonucci svela la squadra vincitrice

Ormai come di consueto, durante gli allenamenti della Juve, c'è una squadra che vince la partitella in allenamento. Sono poi gli stessi giocatori a rivelare sui social qual è la formazione che ha la meglio sull'altra. Oggi, la squadra vincitrice era composta da Moise Kean, Hans Nicolussi, Federico Bernardeschi, Daniele Rugani, Leonardo Bonucci, Carlo Pinsoglio, Mattia De Sciglio e Cristiano Ronaldo. A postare la foto di rito del team che ha battuto tutti in allenamento è stato il numero 19 juventino.

Nell'immagine condivisa da Leonardo Bonucci su Instagram lui e i suoi compagni hanno scelto pose davvero particolari per dimostrare la loro supremazia sul resto della squadra. CR7 ha scelto di sdraiarsi a terra mentre altro hanno deciso di mostrare u muscoli. L'umore in casa Juve è alto e la squadra si ritroverà più unita che mai dopo le vacanze estive. A luglio i bianconeri si daranno appuntamento alla Continassa per preparare la nuova stagione e ovviamente saranno guidati dal nuovo tecnico.