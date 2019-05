In attesa dell'ufficializzazione del nuovo tecnico per la prossima stagione, la dirigenza bianconera sta lavorando sul mercato per rafforzare una rosa che quest'anno ha palesato dei limiti tecnici soprattutto in Champions League. L'obiettivo del club torinese sarebbe quello di effettuare pochi acquisti mirati poiché, stando alle dichiarazioni del vicepresidente Pavel Nedved, ci sarebbero già diversi elementi di prestigio in organico.

Qualche giorno fa, il quotidiano economico "Il Sole 24 Ore" ha riportato che la Juventus, durante l'approvazione del prossimo bilancio d'esercizio previsto per giugno, dovrebbe registrare una perdita finanziaria compresa fra i 50 e i 70 milioni di euro.

Di conseguenza, non si esclude che la società possa decidere di ovviare a questa situazione dando il via libera a qualche cessione "importante".

A tal proposito, si sta parlando con sempre maggiore insistenza di un probabile addio di Joao Cancelo: il terzino portoghese (lo scorso anno in prestito all'Inter dal Valencia, società dalla quale la Juventus lo ha acquistato) potrebbe lasciare Torino ed accasarsi in Premier League, al Manchester City, con la Juve che a sua volta metterebbe a segno un'importante plusvalenza.

Juventus: Joao Cancelo potrebbe andare al Manchester City.

Joao Cancelo interessa al Manchester City

Secondo il giornale portoghese "Record", Joao Cancelo sarebbe vicino al trasferimento al Manchester City. Approdato a Torino durante lo scorso Calciomercato estivo per una somma pari a 40 milioni di euro, il terzino lusitano sarebbe piuttosto attratto dall'idea di passare alla squadra inglese. Allo stesso tempo, la Juventus non si opporrebbe ad un'eventuale partenza, soprattutto se i Citizens dovessero mettere sul piatto almeno 60 milioni di euro.

In tal modo, infatti, il club di Andrea Agnelli potrebbe mettere a segno una cospicua plusvalenza. La (probabile) cessione di Cancelo, però, potrebbe non essere l'unica in casa bianconera, poiché diversi rumors di mercato non escludono che possano accasarsi altrove anche Miralem Pjanic e Douglas Costa.

Pjanic e Douglas Costa probabili partenti

Miralem Pjanic, diventato dal 2016 il punto di riferimento del centrocampo della Juventus, potrebbe cedere alla "corte" di alcuni top-club europei quali Paris Saint-Germain e Real Madrid che non disdegnerebbero di avere tra le proprie fila il 29enne bosniaco, anche se la società torinese vorrebbe almeno 100 milioni di euro per lasciarlo partire.

Invece, per quanto concerne Douglas Costa, il suo futuro potrebbe essere in Inghilterra, anche se formazioni come Tottenham e Manchester City dovrebbero spendere almeno 60 milioni per convincere il club di Agnelli a privarsi dell'esterno offensivo brasiliano.