Ieri sera, la Juventus ha perso 0-2 contro la Roma. I campioni d'Italia hanno disputato un ottimo primo tempo andando vicini al gol in più occasioni. La squadra, però, nella seconda frazione di gioco è apparsa meno brillante e alla fine ha commesso alcuni errori che le sono stati fatali. Adesso per la Juve è tempo di relax visto che Massimiliano Allegri ha concesso due giorni di riposo ai suoi ragazzi: la ripresa è fissata per mercoledì pomeriggio.

Juventus, domenica la festa scudetto

Ma mercoledì sarà un giorno molto importante anche e soprattutto per il futuro della panchina bianconera visto che andrà in scena l'incontro tra Andrea Agnelli e il tecnico livornese. Le parole di ieri prima della gara contro la Roma, da parte di Pavel Nedved, fanno presagire ad un cambio di allenatore. Dunque se la dirigenza è al lavoro per pensare al futuro, i giocatori, invece, si vogliono godere la festa scudetto di domenica, come hanno spiegato Paulo Dybala e CR7 sui social.

Pubblicità

Si aspetta capire quale sarà il futuro della panchina della Juve

In casa Juve tiene banco la questione allenatore. Il popolo bianconero aspetta di capire cosa succederà nell'incontro di mercoledì tra Agnelli e Allegri. Il tecnico livornese ha fatto sapere di volere restare, ma resta da capire se i suoi piani e quella della società coincidono. Allegri dovrebbe chiedere un prolungamento alla Juve con annesso ritocco dell'ingaggio e in più richiederà alcune garanzie tecniche.

L'ultima parola spetterà ad Andrea Agnelli che deciderà se confermare l'attuale allenatore oppure se dare il via ad un nuovo corso. Quello che sembra certo è che si ripartirà da uno zoccolo duro di giocatori che saranno i vari Szczesny, Bonucci, Chiellini, Matuidi, Emre Can, Bentancur, Pjanic, Cristiano Ronaldo e Bernardeschi. Mentre la posizione di tutti gli altri sarà da valutare anche se difficilmente la Juve si priverà di calciatori importanti.

Pubblicità

Ad esempio Cancelo ha disputato una stagione di alti e bassi ma a meno di clamorose offerte dovrebbe restare. Ma la domanda che tiene banco sui social da parte dei tifosi juventini è chi sarà eventualmente il nuovo tecnico? I nomi che circolano sono molti, si parte dalle ipotesi Mihajlovic e Inzaghi, passando per Sarri e Gasperini fino a Pochettino e Deschamps. Dunque i tifosi aspettano il vertice fra Agnelli e Allegri per capire quale sarà il futuro e confidano che venga trovata la giusta soluzione.

Pubblicità

Ronaldo e Dybala pensano alla festa scudetto

Domenica 19 maggio, la Juve celebrerà l'ottavo scudetto di fila all'Allianz Stadium e sarà una grande festa. Il club bianconero ha chiesto di poter giocare alle 20:30 proprio per poter sfruttare la cornice serale e fare una spettacolo pirotecnico e musicale. Dunque non ci sarà la festa in piazza con il pullman scoperto, ma le celebrazioni saranno tutte allo stadio. Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo, tramite i social, hanno dato appuntamento alla sfida di domenica per poter festeggiare tutti insieme lo scudetto. Il numero 10 juventino su Instagram, si è detto felice di essere tornato in campo dopo l'infortunio.