Sta dimostrando tutte le sue qualità di manager, portando il suo Liverpool alla seconda finale di Champions League consecutiva e duellando per la Premier League con il Manchester City, che con ogni probabilità vincerà il campionato: parliamo ovviamente di Jurgen Klopp, tecnico ammirato in tutto il mondo per le sue qualità da manager, ma anche per saper instaurare un rapporto ideale con i suoi giocatori. Dopo la finale di Champions League raggiunta con il Borussia Dortmund e quella dello scorso anno con il Liverpool (entrambi perse), quest'anno il tedesco potrà riprovarci, affrontando il Tottenham di Pochettino.

La Juventus sogna Klopp, ma il Liverpool offre un rinnovo da 10 milioni l'anno

Klopp resta uno dei sogni di mercato di molti top club europei, anche della Juventus. Come scrive su Calciomercato.com il noto giornalista Fabrizio Romano infatti, il vero obiettivo di Agnelli non è mai stato Guardiola ma Klopp. Potrebbe però restare un sogno, in quanto il Liverpool sembrerebbe pronto ad offrire un ricco contratto al tecnico tedesco indipendentemente da come andrà la finale di Champions League.

Klopp il sogno di Agnelli

Secondo il noto giornalista Fabrizio Romano, il sogno di Agnelli per la panchina bianconera è Jurgen Klopp.

Il tedesco ha dimostrato anche quest'anno tutta la sua qualità e viene ammirato dagli addetti ai lavori non solo per il gioco offensivo tipico del suo modo di promuovere calcio, ma anche per il saper valorizzare alla grande i giocatori. Senza spese troppo folli infatti è riuscito a trovare giocatori funzionali al suo calcio. E ora il Liverpool avrebbe pronta un'offerta di rinnovo contrattuale che potrebbe raggiungere i 10 milioni di euro all'anno più premi..

Il mercato della Juventus

Possiamo quindi definirlo un vero e proprio sogno l'arrivo di Klopp alla Juventus. Di certo sarà molto importante l'incontro fra il presidente bianconero Agnelli e il tecnico Allegri. Le ultime indiscrezioni parlano di una possibile offerta del Paris Saint Germain per il tecnico toscano, ma probabilmente molto dipenderà dal progetto che Agnelli mostrerà ad Allegri. Quest'ultimo potrebbe volere un aumento di stipendio, un prolungamento del contratto e un mercato caratterizzato da importanti investimenti.

Sarà da questo punto di vista molto importante il bilancio d'esercizio che sarà approvato a giugno, in cui la Juventus dovrebbe confermare una perdita finanziaria fra i 50 e i 70 milioni di euro, dovuta all'acquisto di Cristiano Ronaldo. Proprio per questo è molto probabile che la dirigenza bianconera, prima di investire, potrebbe cedere almeno un top player.