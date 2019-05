I dirigenti del Milan hanno preso una decisione sul futuro del loro attaccante titolare Krzysztof Piatek. Il calciatore polacco è arrivato a Milano da Genova lo scorso inverno per una cifra di 30 milioni di euro. Ha iniziato la stagione molto bene e ha segnato sette gol nelle sue prime cinque partite per i rossoneri. Dopo di ciò, c'è stato un calo preoccupante per lui.

Calciomercato Milan, il futuro di Piatek

Secondo quanto riportato da 'Calciomercato.com' il Milan vede Piatek come un intoccabile e non prenderà in considerazione nessuna offerta che riceverà per il suo prezioso attaccante. C'è interesse sia dall'Inghilterra che dalla Spagna per lui, ma la direzione di Elliot concorda sia con Leonardo che con Paolo Maldini su quanto sia importante un giocatore che è al top in questo momento. Anche se le offerte nel range da 50 a 55 milioni di euro arriveranno in estate, il Milan le respingerà perché i dirigenti rossoneri ritengono che Piatek sia una parte vitale del presente e del futuro della squadra. Il progetto è quello di formare una squadra attorno a lui nella prossima stagione di Serie A.

Il Milan prepara il piano per il prossimo calciomercato.

Calciomercato Milan, Donnarumma può andare all'estero

Il Manchester United e il Paris Saint-Germain sarebbero interessate alle prestazioni del portiere del Milan Gianluigi Donnarumma nella finestra estiva del prossimo calciomercato. Donnarumma sembrerebbe voler lasciare il Milan alla fine di questa stagione. Il portiere della nazionale italiana accetterà le offerte di altri club, se i rossoneri non riuscissero a qualificarsi per la prossima Champions League.

Attualmente, il Milan è in quinta posizione in classifica di Serie A con 62 punti. Sono tre punti dietro l'Atalanta che occupa il quarto posto, che è l'ultimo posto utile per qualificarsi in Champions League la prossima stagione. La situazione potrebbe essere utilizzata dal Manchester United e dal PSG per ottenere la firma del portiere ventenne di Castellamare.

Tuttavia, gli inglesi stanno ancora valutando il futuro di David De Gea, il quale ha un contratto che scade il prossimo anno.

Il portiere della nazionale spagnola vuole lasciare il Manchester United, poichè ha iniziato a non sentirsi a proprio agio con la divisa Red Devils e vorrebbe continuare la sua carriera con altri club. Ecco perché il Manchester United è molto interessato alle prestazioni di Gianluigi Donnarumma. Nel frattempo, il Paris Saint-Germain ha preparato un assegno da 50 a 55 milioni di euro per acquistare Gianluigi Donnarumma dal Milan, e nei suoi progetti dovrebbe prendere il posto del 41enne Gianluigi Buffon, come d'altronde ha già fatto nella Nazionale Italiana.