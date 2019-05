Uno degli argomenti più chiacchierati dai media sportivi in questi giorni è l'incontro fra il presidente bianconero Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri, confronto che dovrebbe avvenire settimana prossima. Probabilmente in tale occasione si definirà il futuro della panchina bianconera.

Le indiscrezioni a tal riguardo sulla permanenza o meno del tecnico toscano sono contrastanti: alcuni media infatti sostengono che la Juventus si affiderà ad un nuovo tecnico, altre fonti parlano invece di una permanenza sicura, almeno fino al 2020, per Massimiliano Allegri. A tal riguardo ha parlato anche il noto giornalista sportivo Giovan Battista Olivero, che a Sky Sport, ha lanciato una notizia molto interessante.

Oliviero: 'Allegri ha chiesto di vendere Cancelo e alla Juve questa cosa non è piaciuta'

Allegri vorrebbe la cessione di Cancelo

Secondo il noto giornalista Giovan Battista Olivero, Allegri avrebbe chiesto la cessione di Joao Cancelo, giocatore che non è riuscito a valorizzare in questa stagione.

Questo avrebbe infastidito la dirigenza juventina, in particolar modo Agnelli, che ritiene il portoghese potenzialmente uno dei migliori terzini destri al mondo.

Anche in conseguenza a questo la Juventus avrebbe sondato il terreno per Guardiola, che sarebbe ritenuto l'ideale per valorizzare i giocatori tecnici e di talento presenti in rosa come Cancelo, Dybala e Douglas Costa.

Il 'problema' di fondo, come ha detto il giornalista, è che Guardiola vorrebbe si trasferirsi alla Juventus, ma avrebbe chiesto ai bianconeri di pazientare fino alla fine del contratto con il Manchester City.

Fra l'altro il primo obiettivo di mercato per la panchina della Juventus sarebbe stato Zidane, ma l'intesa raggiunta fra il tecnico francese e Florentino Perez, ha evidentemente spiazzato Agnelli, che adesso punterebbe proprio il tecnico spagnolo del Manchester City.

Il mercato della Juventus

Come dicevamo, il mercato della Juventus passerà inevitabilmente da chi sarà l'allenatore nella prossima stagione. Se dovesse rimanere Allegri, molti giocatori potrebbero lasciare Torino, come ad esempio Cancelo, Dybala e Douglas Costa.

Anche Pjanic potrebbe decidere di fare una nuova esperienza professionale, ha molto mercato in Europa, piace a Paris Saint Germain e Real Madrid. La Juventus per il bosniaco chiede almeno 100 milioni di euro, soldi che dovranno essere investititi su un sostituto all'altezza.

Il sogno resta Paul Pogba, che dovrebbe lasciare il Manchester United, a maggior ragione perché la società inglese la prossima stagione non disputerà la Champions League. In difesa invece potrebbero essere almeno due i centrali in arrivo, considerando il ritiro di Andrea Barzagli e l'addio di Martin Caceres, che difficilmente sarà riscattato dalla Lazio: in tal senso piacciono Hummels, Manolas e Ruben Dias. Nel settore avanzato, con la probabile cessione di Douglas Costa, la dirigenza potrebbe decidere di investire sul centrocampista offensivo della Fiorentina Federico Chiesa.