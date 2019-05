La scorsa estate la Juventus aveva sondato il terreno per acquistare Icardi, senza successo. Ora, a poco meno di un anno, la trattativa sembra in discesa. A parlare dei dettagli del probabile affare è Palmeri nell'editoriale per Tuttomercaweb.com.

I termini del possibile affare

Secondo quanto riportato dal giornalista, la Juve ha inoltrato un’offerta di 8,5 milioni di euro più 3 di bonus all'attaccante nerazzurro e un contratto quinquennale. L'offerta è confacente alle richieste che l’argentino aveva fatto al club di Suning ed è leggermente inferiore a quella fatta dal Napoli che si attestava sui 9 milioni di euro più bonus, ma l'interessato ha declinato la proposta.

Gli altri club interessati a lui sono PSG e Atletico Madrid, mete non gradite, e Real Madrid al quale non ha ancora dato nessuna risposta. L'Inter entro la fine di giugno dovrà versare gli ultimi 40 milioni di euro del Financial Fair Play, per cui ha necessità di fare cassa e il tabù di vendere alla sua acerrima nemica è ampiamente superato, ora si tratta di trovare la quadra sulla giusta valutazione. La telenovela dei mesi scorsi ha fatto scendere il prezzo da 160 a 110 milioni. I nerazzurri cercheranno di non fare ulteriori sconti e vorranno guadagnarci non meno di quanto ha fatto il Napoli con Higuain, il quale a giugno tornerà agli ordini di Massimiliano Allegri perché non sarà riscattato dal Chelsea.

La cessione di Maurito sarà un problema soprattutto per Marotta perché se le cose nel club, in futuro, non dovessero andare bene, gran parte della colpa sarebbe attribuita a lui: “La cessione di Icardi alla Juventus gli rimarrebbe attaccata come uno stigma pronto a essere sfruttato non appena le cose possano andare male”. Anche la Juve ha necessità di ammortizzare i costi per cui si era pensato ad uno scambio alla pari con Dybala, il quale però ha declinato la proposta. Higuain invece non è per nulla gradito ai nerazzurri ed allora nella trattativa potrebbe essere inserito Kean la cui valutazione non andrebbe oltre i 25 milioni di euro.

I dubbi sul futuro di Allegri

Se la dirigenza della Continassa è convinta nel perseguire l'acquisto di Icardi, non appare così certa di voler continuare il sodalizio con Massimiliano Allegri. Dopo il tonfo verificatosi nell'ottavo d'andata contro l'Atletico Madrid, l'editorialista ha raccontato che il tecnico livornese voleva dimettersi e Agnelli ha preso immediatamente contatti con Zidane, Guardiola e Deschamps. I tre allenatori hanno risposto picche. L'allarme è rientrato con Max che ha abbandonato l'idea di lasciare la panchina bianconera.

Dopo l'Ajax, entrambe le parti sembrano convinti a continuare il sodalizio e a breve ci sarà un summit per capire se davvero ci sarà un futuro insieme. Intanto dalla Spagna filtrano indiscrezioni in base alle quali la dirigenza della Continassa continuerebbe a sondare il terreno per Pep Guardiola che a quanto pare non ha intenzione di lasciare il Manchester City. Palmeri conclude domandandosi: “Se non c’è più fiducia totale in Allegri, a questo punto che senso ha continuare con lui!”.