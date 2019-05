E' uno degli argomenti di discussione principali degli ultimi giorni, ovvero l'incontro fra il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ed il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, confronto che spesso è stato rimandato. Secondo le ultime indiscrezioni, ad inizio settimana avrebbe dovuto esserci la decisione finale da parte dei due, ma ancora non arriva nessun segnale sul futuro della panchina bianconera.

Di certo, la dirigenza in questi giorni si è incontrata per discutere della posizione del tecnico toscano e, come sperano i tanti tifosi bianconeri, dovrebbe esserci una risoluzione della questione a breve. In merito a tale vicenda ha parlato il noto giornalista sportivo Alfredo Pedullà che, andando in qualche modo controcorrente rispetto alle notizie che arrivano dai media sportivi, ha dichiarato la possibilità concreta che Allegri possa rimanere sulla panchina bianconera anche la prossima stagione. Ci sarebbe quindi un principio di intesa fra le parti, che dovrà necessariamente essere limato nei piccoli dettagli.

Pedullà: 'Si va verso conferma di Allegri, no della Juve alla cessione di Douglas Costa'

Allegri dovrebbe restare alla Juventus anche la prossima stagione

Secondo il noto giornalista sportivo Alfredo Pedullà, l'attuale tecnico bianconero Massimiliano Allegri dovrebbe rimanere sulla panchina della Juventus anche la prossima stagione. Ci sarebbe quindi una sorta di intesa fra la dirigenza bianconera ed il tecnico toscano, da definire nei piccoli dettagli, ma la possibilità di una permanenza è più che concreta. Tali indiscrezioni in qualche modo contrastano le ultime rilasciate da alcuni media sportivi italiani che confermavano la distanza fra le parti.

Ovviamente, se le parole di Pedullà fossero confermate, sarà molto interessante capire i punti di intesa che le due parti troveranno. Sempre secondo il giornalista sportivo, vi è una richiesta specifica da parte di Allegri alla quale la dirigenza però non dovrebbe opporsi: la permanenza in rosa di Douglas Costa, che quindi non dovrebbe essere ceduto in estate.

Il mercato della Juve

A proposito di cessioni, quindi, se effettivamente è da escludere la partenza di Douglas Costa, altrettanto non si può fare con altri top player della rosa bianconera.

Su tutti spiccano i nomi di Alex Sandro, Pjanic, Cancelo e Dybala. Sul terzino brasiliano vi è l'interesse del Paris Saint Germain, mentre il regista bosniaco è apprezzato molto sia dalla società francese che dal Real Madrid di Zidane. Sorprenderebbe però l'eventuale cessione dopo un anno dall'arrivo a Torino di Cancelo, che piace molto al Manchester City, pronto ad offrire 60 milioni di euro, ma molto dipenderà dalla permanenza o meno di Allegri alla Juventus.

Anche Dybala potrebbe decidere di lasciare Torino, nel caso in cui il tecnico toscano fosse confermato sulla panchina bianconera.