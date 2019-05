La 36ª giornata del campionato di Serie A proporrà la partita Roma-Juventus nella serata di domenica 12 maggio 2019. Il match allo stadio Olimpico avrà inizio alle ore 20:30, con diretta tv su Sky (streaming su Sky Go). I giallorossi, reduci dal pareggio per 1-1 sul campo del Genoa, occupano il 5° posto in classifica a -3 punti dall’Atalanta. La lotta per un posto in Champions League è ancora aperta, ma bisognerà fare risultato, sperando in un passo falso di chi sta davanti.

Moise Bioty Kean, attaccante della Juventus

Dopo l’impegno contro i campioni d’Italia, avranno le sfide contro Sassuolo e Parma, più abbordabili sulla carta, anche se nulla è scontato in questo finale di stagione.

I bianconeri, che hanno pareggiato per 1-1 il derby contro il Torino nel turno precedente, non hanno molto da chiedere ancora. Certo è che non è mai bello perdere, specie queste grandi sfide, perciò si attenderà una buona prova nella Capitale da parte dei ragazzi di Massimiliano Allegri. In attesa di scoprire cosa accadrà in campo, diamo uno sguardo ai precedenti tra i due club allo stadio Olimpico.

L'ultima vittoria bianconera a Roma è datata 2014

La Roma ospiterà la Juventus per l’85ª volta in Serie A. Il bilancio è di 31 vittorie, a fronte di 28 pareggi e 25 sconfitte. Nelle ultime stagioni è riuscita a fermare più volte i bianconeri davanti al pubblico di casa. Un anno fa finì 0-0, mentre nella stagione 2016/17 s’impose per 3-1. Dopo il vantaggio ospite firmato da Mario Lemina, segnarono Daniele De Rossi, Stephan El Shaarawy e Radja Nainggolan.

Si registrò una vittoria anche nella stagione 2015/16, quando terminò 2-1 il match allo stadio Olimpico. Miralem Pjanić e Edin Džeko andarono a segno per i giallorossi, mentre Paulo Dybala segnò per la Juventus. Nella stagione 2014/15, invece, ci fu un pareggio per 1-1 con i goal di Seydou Keita e Carlos Tévez.

L’ultima vittoria dei bianconeri a Roma risale alla stagione 2013/14, quando vinse per 0-1 grazie alla rete nei minuti di recupero di Daniel Osvaldo, ex di turno in quella sfida.

La vittoria più ampia per la Juventus in trasferta risale alla lontana stagione 1946/47, quando terminò 1-5. Un autorete di Giovanni Varglien portò in vantaggio la Roma, ma gli ospiti ribaltarono il risultato con le marcature di Silvio Piola, Carlo Parola, Vittorio Sentimenti e Mario Astorri, oltre all’autorete di Claudio Matteini. La vittoria più ampia per la Roma in casa, invece, risale addirittura alla stagione 1930/31, quando si registrò un 5-0.

Nicolas Italo Lombardo, Rodolfo Volk, Fulvio Bernardini (doppietta) e Cesare Fasanelli a segno in quell’occasione. La partita fu segnata anche dall’espulsione di tre giocatori: per i giallorossi Attilio Ferraris e per i bianconeri Renato Cesarini e Umberto Caligaris. Se consideriamo il bilancio complessivo nel campionato di Serie A, abbiamo un totale di 169 partite disputate, con 39 vittorie della Roma, 49 pareggi e 81 vittorie della Juventus.