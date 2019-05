Ultimi 90 minuti in Serie A. Oggi domenica 26 maggio si completa infatti l'ultima giornata di campionato e le partite delle 20.30, che seguiremo Live, saranno fondamentali per determinare la classifica finale del torneo.

Cosa si decide nell'ultima giornata

La Juventus ha già vinto il campionato, al secondo posto c'è il Napoli. Entrambe sono già in Champions League e rimangono da assegnare il terzo e quarto posto. Se lo giocano, in ordine di graduatoria, Atalanta, Inter, Milan e Roma.

Pubblicità

Pubblicità

Le prime due sono a quota 66 e hanno un punto di vantaggio sui rossoneri, tre sui giallorossi. Sono padrone del loro destino e vincendo sarebbero sicure di giocare il prossimo anno in Champions League.

La Lazio è invece sicuramente in Europa League visto che la formazione biancoceleste ha vinto la Coppa Italia. In coda Frosinone e Chievo sono già retrocesse in serie B. Rimane da decidere l'ultima squadra che finirà nella serie cadetta. Il Genoa è attualmente terzultimo e rischia grosso, sarà sicuramente retrocesso in caso di ko contro la Fiorentina, che non è ancora salva.

Serie A, ultima giornata in diretta: i verdetti

Rischia pure l'Empoli, che deve vincere a San Siro contro l'Inter per salvarsi. Altrimenti dovrà attendere il risultato di Fiorentina-Genoa per sapere se riuscirà a rimanere in serie A.

Serie A: le partite delle 20.30

Atalanta-Sassuolo 0-0

Cagliari-Udinese 0-0

Fiorentina-Genoa 0-0

Inter-Empoli 0-0

Roma-Parma 0-0

Spal-Milan 0-0

Le altre partite già disputate: Frosinone-Chievo 0-0, Bologna-Napoli 3-2, Torino-Lazio 2-1, Sampdoria-Juventus ore 18.