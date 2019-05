Ci attendiamo una sorta di rivoluzione di mercato in casa Juventus. Indipendentemente dalla permanenza o meno di Allegri sulla panchina bianconera, la dirigenza bianconera è pronta a lavorare per cercare di allestire una rosa competitiva in Serie A e Champions League. Alcune cessioni però potrebbero essere inevitabili proprio per la necessità della Juventus di finanziare il mercato in entrata: a tal proposito a giugno ci sarà l'approvazione del bilancio, con la società bianconera che dovrebbe registrare una perdita fra i 50 e i 70 milioni di euro.

Supermercato Juve: tutti i possibili nomi in entrata e in uscita

È proprio Tuttosport a stilare la lista di possibili giocatori in entrata ed in uscita, attribuendo loro anche delle percentuali. Per quanto riguarda il mercato in uscita, le probabilità più alte di un addio alla Juventus sarebbero quelle di Cancelo (60%), subito dopo Alex Sandro e Pjanic, entrambi al 50%.

Le probabili cessioni per la Juventus

Sorprende l'alta percentuale attribuita da Tuttosport a Cancelo, che quindi dopo solo un anno di Juventus potrebbe lasciare Torino.

Qui dipenderà molto dalla permanenza o meno di Allegri, quest'ultimo infatti non è riuscito a far rendere al meglio il terzino portoghese. Alex Sandro così come Pjanic piacciono al Paris Saint Germain, mentre al 40% di probabilità che possano lasciare Torino ci sono Khedira (che potrebbe ritornare in Germania) Cuadrado (che va in scadenza nel 2020), infine Douglas Costa (30%) e Higuain al 10%.

I probabili acquisti per la Juventus

Interessante anche esaminare le probabilità di arrivo di alcuni giocatori alla Juventus.

Secondo Tuttosport, il maggior indiziato a raggiungere Torino potrebbe essere Rabiot, seguito da Ndombelè, De Ligt e Chiesa. Più basse le probabilità (intorno al 40%) riguardo gli arrivi di Marcelo, Savic, Zaniolo e Boateng. Altri possibili obiettivi di mercato per la Juventus sono poi Joao Felix e Icardi, con Mandzukic che potrebbe lasciare la Juventus in estate. In casa Real Madrid piacciono molti giocatori, nello specifico Isco, James Rodriguez, Ceballos e Marcos Llorente.

Il sogno Paul Pogba

Il vero sogno della dirigenza bianconera sembra essere Paul Pogba, in uscita dal Manchester United, a maggior ragione dopo la mancata qualificazione alla prossima Champions League per la società inglese. Il francese piace anche al Real Madrid, ma è rimasto legato alla Juventus, che lo ha fatto crescere a livello professionale ed umano. Al Manchester United piace Dybala, e magari potrebbe delinearsi uno scambio fra le due società: molto dipenderà dalla permanenza o meno di Allegri, che di certo nell'ultima stagione ha avuto difficoltà nel valorizzare le abilità tecniche del 10 argentino.