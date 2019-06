Il Milan ha ufficializzato l’ingaggio di Marco Giampaolo. L’allenatore abruzzese guiderà i rossoneri per il prossimo biennio, con opzione per il terzo anno. Percepirà un ingaggio di 2 milioni di euro a stagione. In data 9 luglio 2019 ci sarà la sua conferenza stampa, giorno in cui avverrà anche il raduno della squadra a Milanello. Nei prossimi giorni, intanto, si sederà al tavolo con Paolo Maldini e Zvonimir Boban per pianificare il mercato estivo.

Nei giorni scorsi è stato annunciato l’acquisto di Rade Krunić dall’Empoli, anche se il centrocampista bosniaco verrà ufficializzato a breve.

Non sarà il solo innesto per il Milan, visto che si sta inseguendo Andrej Kramarić dell’Hoffenheim. Stando ad alcune indiscrezioni giunte dalla Germania, ci sarebbe già un’intesa con il giocatore croato, ma bisognerà trovare l’accordo con la società tedesca. Questa ricerca per un attaccante, farebbe pensare ad una cessione di Patrick Cutrone.

Il giovane, impegnato con agli Europei Under 21 con la nazionale, potrebbe essere inserito come contropartita per arrivare a Stefano Sensi del Sassuolo o Jordan Veretout della Fiorentina. In attesa di sviluppi sul mercato, il Milan ha pianificato il programma estivo tra ritiro e amichevoli.

Milan impegnato nella ICC negli Stati Uniti

Il Milan, che si radunerà il 9 luglio 2019, comincerà a preparare la nuova stagione a Milanello. Il tecnico Marco Giampaolo vorrebbe avere a disposizione la squadra quanto più al completo, anche se non sarà semplice, visto che alcuni giocatori sono impegnati ancora con le loro nazionali nelle varie competizioni di scena in queste settimane.

Una volta archiviata la preparazione fisica, si volerà negli Stati Uniti per la tournée. Oltreoceano i rossoneri saranno impegnati nell’International Champions Cup. Il primo match in programma sarà fissato a Kansas City il 23 luglio 2019 contro il Bayern Monaco. A pochi giorni di distanza ci si sposterà a Foxborough per l’amichevole contro il Benfica. La data da cerchiare in rosso sul calendario sarà quella del 29 luglio 2019. A questo punto, si farà rientro in Europa, per la precisione a Cardiff, dove il 3 agosto 2019 verrà disputata la sfida contro il Manchester United.

Le partite del Milan in ICC verranno trasmesse in diretta tv su Sportitalia, con telecronaca di Carlo Pellegatti.

Terminata la tournée, potrebbero esserci altre amichevoli per i rossoneri, ma al momento non ci sono notizie ufficiali. Prima dell’inizio del campionato di Serie A, però, potrebbe giocarsi un match a San Benedetto del Tronto contro una squadra spagnola. Il “Diavolo” potrebbe tornare a calcare il terreno di gioco dello Stadio Riviera delle Palme a 21 anni di distanza dall’ultima volta.

Nell’estate del 1998, la squadra allenata da Alberto Zaccheroni sfidò il Celta Vigo, vincendo per 1-0 con goal di Zvonimir Boban. Al termine di quella stagione il Milan vinse lo scudetto. Chissà che non sia di buon auspicio un’amichevole nella località balneare marchigiana. Per quanto riguarda la data, si parla del 10 agosto 2019. In attesa di aggiornamenti a riguardo, ricordiamo che tra le indiscrezioni di mercato si è intensificata la voce del possibile acquisto del terzino ucraino Vitalij Mykolenko della Dinamo Kiev, suggerito da Andrij Shevchenko.