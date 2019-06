Chiusa senza sorprese la fase a gironi, la Copa America entra nel vivo con i quarti di finale che vedranno in campo tutte le big del calcio sudamericano: il Brasile padrone di casa, il Cile campione in carica, l’Uruguay detentore di vittorie nel torneo (15), l’Argentina senza brillare e la Colombia in gran scioltezza. Sono inoltre approdate alla fase ad eliminazione diretta Venezuela, Perù e Paraguay. Si partirà il 27 giugno da Porto Alegre con Brasile-Paraguay, il giorno successivo sarà la volta di Venezuela-Argentina e Colombia-Cile, mentre sabato 29 a Salvador Uruguay-Perù completerà il tabellone dei quarti.

Pubblicità

Pubblicità

Brasile-Paraguay si giocherà alle ore 02:30 italiane di venerdì 28 giugno (le 21:30 locali di giovedì 27), la partita sarà visibile in diretta streaming esclusiva su Dazn. In virtù dell’orario poco consono in Italia, ricordiamo agli appassionati la comoda possibilità di vedere Brasile-Paraguay in qualsiasi altro momento grazie alla funzione on demand presente sulla piattaforma Dazn e utilizzabile dagli stessi abbonati.

Seleçao favoritissima

E’ vero che ogni partita va giocata e che le sorprese sono spesso dietro l’angolo, ma sulla carta la Seleçao di Tite sembra avere già un piede (e trequarti) in semifinale.

Pubblicità

Coutinho e soci affronteranno, per l’appunto, la nazionale del Paraguay ripescata come seconda tra le due migliore terze classificate dei gironi, che è arrivata fin qui dopo aver totalizzato appena 2 punti su 9: divisione della posta con Qatar (2-2) e Argentina (1-1), oltre la sconfitta con la Colombia (1-0). Il Brasile, invece, ha vinto il suo raggruppamento senza perdere una gara: successi netti contro Bolivia (3-0) e Perù (5-0) intervallati dal pareggio senza reti col Venezuela.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Pronostici Calcio

La squadra padrona di casa si presenta inoltre alla sfida con la porta di Alisson ancora imbattuta.

Precedenti – In Coppa America i precedenti sono 30 con 13 vittorie del Brasile, 10 pareggi e 7 successi del Paraguay. Nel 2017 l’ultimo incrocio in assoluto tra le due nazionali, per le Qualificazioni ai Mondiali, è stato vinto 3-0 dai verdeoro (reti di Marcelo, Coutinho e Neymar), mentre l’ultima sfida nel massimo torneo continentale, proprio come oggi per i quarti di finale, risale al 2015 ed è stata vinta ai rigori dal Paraguay.

No último encontro entre Brasil e Paraguai, Philippe Coutinho marcou esse belo gol em uma vitória por 3 a 0. Esse é pra trazer boas energias para o confronto de quinta-feira, 21h30!



🇧🇷 ❌ 🇵🇾 - 27/06 - 21h30#JogaBola #SeleçãoBrasileira #CopaAmérica pic.twitter.com/LBA8WxTJlk — CBF Futebol (@CBF_Futebol) 25 giugno 2019

Pronostico - Imbattuto complessivamente da 13 partite, il successo del Brasile in questa importante gara di Copa è accompagnato da una quota irrisoria (1.15), mentre l’impresa dell’Albirroja è bancata addirittura a quota 20.

Pubblicità

Le probabili formazioni

Tra i verdeoro out Casemiro per squalifica. Sono invece diffidati Thiago Silva e Coutinho che potrebbero anche essere risparmiati da Tite. Organico al completo per il ct argentino del Paraguay Eduardo Berizzo che in attacco si affiderà al bolognese Federico Santander. Di seguito le probabili formazioni all’Arena Gremio di Porto Alegre:

Brasile (4-2-3-1): Alisson; Dani Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Filipe Luis; Allan, Arthur; Gabriel Jesus, Everton, Richarlison; Firmino.

Pubblicità

Ct: Tite.

Paraguay (4-4-1-1): Fernandez; Piris, Alonso, Gomez, Arzamendia; Gonzalez, R. Rojas, M. Rojas, Sanchez; Almiron; Santander. Ct: Berizzo.