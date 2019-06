Il Calciomercato del Milan non è fatto solo di idee per gli acquisti. Il progetto di Giampaolo prevede anche delle cessioni, i due candidati più forti alla cessione sarebbero Franck Kessiè e Patrick Cutrone. Entrambi infatti non avrebbero le caratteristiche ricercate dal nuovo allenatore per il suo credo tattico. Il primo potrebbe fare la mezza nel rombo ma ha poca tecnica e questo non piace ad un mister che vuole ottimi palleggiatore a centrocampo.

Il secondo è un centravanti di razza, gran fisico, gol nelle gambe ma poca propensione allo scambio nello stretto con il compagno di reparto. Così i due giocatori sono finiti sul mercato, anche perché i rossoneri devono fare cassa e mettere a bilancio delle plusvalenze per continuare a trattare con la Uefa.

Calciomercato Milan: Inghilterra o Fiorentina per Kessiè

Piazzare i due giocatori non sarà difficile per gli uomini che si occupano del calciomercato del Milan.

Kessiè ha tantissimi estimatori soprattutto in Premier League. Il suo profilo, grande corsa e ottimo fisico, è molto adatto al campionato inglese, così l’Arsenal starebbe pensando di lanciarsi all’attacco, anche se nell’affare non dovrebbe rientrare Torreira che per i Gunners resta incedibile nonostante la nostalgia per l’Italia del calciatore. All’orizzonte si profila un derby tutto londinese perché anche il Tottenham è alla ricerca di una pedina in mezzo al campo e dopo Dani Ceballos, altro obiettivo rossonero, potrebbe iniziare a corteggiare Kessiè.

Ultimo della lista è il West Ham che però ha meno “forza” nella contrattazione rispetto ai due colossi della Premier citati in precedenza. Ma quanto costa Kessiè per chi vuole acquistarlo? Il Milan ha bisogno di una plusvalenza e così ha fissato la base d’asta sui 30 milioni di euro, cinque in più di quanti ne erano stati versati all’Atalanta al momento del trasferimento a Milano due anni fa.

SportMediaset ha oggi riferito di una possibile permanenza in Italia per il centrocampista, che potrebbe essere inserito nella trattativa Veretout, ma i viola dovrebbero versare anche un conguaglio ai rossoneri.

Cutrone in partenza, il Milan chiede 25 milioni

Le trattativa in uscita del calciomercato del Milan coinvolgono anche Patrick Cutrone. L’azzurrino per caratteristiche potrebbe far fatica con Giampaolo, che pare pronto a puntare su Piatek e Andrè Silva. Il via libera per il giovane attaccante rossonero arriverà nei prossimi giorni e per lui c’è la fila. Il Brescia di Cellino neopromosso farebbe carte false per averlo, il Sassuolo avrebbe voluto inserirlo nell’affare Sensi, finito poi all’Inter.

Il mancato accordo non significa che i neroverdi non possano tornare alla carica. Infine c’è la Roma che vuole un attaccante e il Milan vorrebbe provare a trattare lo scambio Schick-Cutrone, abbastanza difficile al momento da ipotizzare ma il mercato è lungo e tutto può succedere. Per portare via Cutrone da Milano servirebbero 25 milioni e questo tipo di cessione sarebbe tanta "manna" per il bilancio del Diavolo che il suo giovane bomber lo ha pescato direttamente dal settore giovanile.

In attacco è ancora tutto da decidere il futuro di Suso su cui l’Atletico Madrid, dopo l’acquisto di Joao Felix, potrebbe mollare la presa. In uscita c’è anche Castillejo ma per ora nessuna squadra si è fatta avanti con particolare entusiasmo.

Se Veretout, Torreira e Dani Ceballos sono le trattative più calde in entrata, a breve si intavoleranno anche le trattative in uscita del calciomercato del Milan, con Cutrone e Kessiè pronti a fare le valigie.