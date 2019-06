De Laurentiis su possibilità che la Juve trionfi in Champions:'Ma che ca*** deve vincere'

A stagione oramai conclusa, l'attenzione delle società di calcio riguarda in particolar modo il Calciomercato. In Italia si devono definire le panchine di alcune società di Serie A, su tutte quelle di Juventus, Milan e Roma. Le uniche conferme delle squadre arrivate nei primi posti sono Gasperini all'Atalanta e Ancelotti al Napoli. E proprio il presidente della società campana è stato intercettato recentemente nella stazione centrale di Napoli ed è stato stuzzicato sulla Juventus e sulla questione stadio San Paolo, in particolar modo sui prezzi da adottare in vista della prossima stagione.

A precisa domanda sulle ambizioni della Juventus in Champions League e sulla possibilità di vittoria bianconera della massima competizione europea, il presidente del Napoli ha ironizzato con una frase sibillina.

'Ma che ca... deve vincere la Juve'

Il presidente del Napoli De Laurentiis, intervistato nei pressi della stazione centrale di Napoli, ad una precisa domanda riguardante le ambizioni juventine di vittoria della Champions League, ha usato alcune parole non di certo signorili per esprimere dubbi sull'eventuale vittoria bianconera nella massima competizione europea.

Lo stesso poi si è soffermato sul problema stadio 'San Paolo', ovvero sul fatto che la Juventus con 40 mila spettatori guadagni 5 milioni di euro mentre il Napoli con 55 mila spettatori arrivi a 2 milioni di euro. Una differenza che pesa inevitabilmente sulle casse campane, che devono quindi dare molta considerazione al bilancio e al mantenere i conti a posto. L'obiettivo del presidente del Napoli è quello di togliere gli 'str...i' dagli stadi, perché con tali soggetti non si vince.

La provocazione lanciata da De Laurentiis è quindi quella di voler incrementare i prezzi dallo stadio, con il rischio che lo stadio si svuoti ma che allo stesso tempo si migliori nelle qualità etiche e morali del tifoso medio napoletano allo stadio.

Il mercato del Napoli

Nonostante le ultime indiscrezioni che parlavano di alcuni screzi fra il presidente del Napoli e il tecnico Ancelotti, quest'ultimo sarebbe confermato anche per la prossima stagione, ma si attendono degli investimenti importanti da parte di De Laurentiis per cercare di competere in Serie A ed in Champions League.

L'ultima voce di mercato parla di un presunto interessamento del Napoli per il centrocampista offensivo colombiano James Rodriguez, che dopo il prestito biennale al Bayern Monaco, ritornerà al Real Madrid in quanto la società bavarese ha deciso di non riscattarlo. Il colombiano non rientrerebbe nei piani di Zinedine Zidane e potrebbe lasciare la società spagnola per una somma intorno ai 40 milioni di euro. Fra l'altro è stato allenato da Carlo Ancelotti al Real Madrid ed insieme hanno conquistato la decima Champions League della storia della società spagnola.