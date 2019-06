Ufficializzato e presentato il nuovo tecnico bianconero Maurizio Sarri, per la Juventus è tempo di dedicarsi al mercato alla ricerca dei rinforzi ideali per incrementare la qualità della rosa bianconera. Gran parte degli investimenti dovrebbero passare da cessioni pesanti: su tutti potrebbe spiccare quella di Joao Cancelo, il terzino portoghese è arrivato a Torino lo scorso anno per 40 milioni di euro e potrebbe lasciare la Juventus per trasferirsi al Manchester City, pronto ad offrire 60 milioni di euro per il suo acquisto.

Ovviamente, gran parte dei media sportivi si soffermano soprattutto sui possibili arrivi alla Juventus: come scrive il noto esperto di Calciomercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio, il vero obiettivo di mercato della Juventus per la mediana è Paul Pogba. Secondo il giornalista sportivo infatti, continuano i contatti fra la dirigenza bianconera e l'agente del francese, ovvero Mino Raiola. L'eventuale trattativa potrebbe essere facilitata dall'amicizia fra il vice presidente della Juventus Pavel Nedved e l'agente sportivo di Paul Pogba, ovvero Mino Raiola.

Pogba gradirebbe un trasferimento alla Juventus

Secondo il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, Paul Pogba potrebbe preferire il trasferimento a Torino rispetto al passaggio al Real Madrid. D'altronde il francese è rimasto legato all'ambiente bianconero, dove è cresciuto come uomo e giocatore. Lo stesso giornalista conferma i continui contatti fra le parti e l'obiettivo è prima trovare un'intesa contrattuale con il francese, prima di trattare con il Manchester United.

Il giocatore guadagna 15 milioni di euro a stagione, e la Juventus sta studiando il modo per poter finanziare tale stipendio. Una trattativa che quindi potrebbe rivelarsi non semplice, ma lo è stata anche quella che ha portato Cristiano Ronaldo alla Juventus.

Il mercato della Juventus

Come sottolineato da Gianluca Di Marzio, il vero obiettivo di mercato per il centrocampo bianconero è Paul Pogba, indipendentemente dall'arrivo o meno di Adrien Rabiot.

A proposito dell'oramai ex centrocampista del Paris Saint Germain, sarebbe vicina la firma con la Juventus, per un'intesa contrattuale di cinque anni a sette milioni di euro a stagione. I bianconeri dovrebbero pagare ulteriori sette milioni di euro più bonus alla mamma procuratore del mediano francese. Alternative a Pogba per la mediana sono Ndombelé del Lione e Milinkovic Savic della Lazio. Per quanto riguarda la difesa, qualora venisse ufficializzato l'acquisto di Demiral, mancherebbe un altro centrale per completare il settore, mentre in avanti piace il centrocampista offensivo della Fiorentina Federico Chiesa.