Danimarca-Austria aprirà la giornata odierna degli Europei Under 21 2019. La sfida di oggi metterà di fronte due formazioni talentuose, con gli austriaci che cercheranno il successo per raggiungere la tanto ambita quota 6 punti. La classifica di questo gruppo B è capeggiata da Germania e Austria, che oggi potrebbero proseguire il cammino verso la semifinale a braccetto, ma nessuna delle due questa sera potrà festeggiare la qualificazione, poiché passerà al turno successivo solamente la prima classificata e la migliore seconda dei vari gironi.

Danimarca-Austria Under 21: match in streaming su Rai Play

Danimarca-Austria Under 21 sarà visibile in diretta tv su Rai 2 alle ore 18:30. La partita potrà essere seguita anche in Live streaming su Rai Play, un servizio che consente di guardare le trasmissioni Rai online su pc o smartphone e tablet. L’applicazione per godere del servizio da mobile può essere scaricata dagli Store dei device di ultima generazione, sia Android che IOS.

Probabili formazioni, pronostici e classifica

Di seguito il riepilogo delle probabili formazioni

Danimarca (4-3-3): Iversen; Kristensen, Nelsson, Rasmussen, Poulsen; Abildgaard Nielsen, Jensen, Billing; Skov Olsen, Ingvartsen, Bruun Larsen.

Austria (4-2-3-1): Schlager; Ingolitsch, Lienhart, Danso, Friedl; Ljubicic, Lovric; Horvath, Ulmann, Honsak; Grbic.

Per ciò che concerne i pronostici, si preannuncia una partita decisamente equilibrata, con gli austriaci che partono leggermente favoriti.

Il match odierno potrebbe concludersi con poche reti all’attivo, con la concreta possibilità che queste vengano siglate nella ripresa. Consigliato l’X o il risultato fisso 1-1.

La classifica del Gruppo B: