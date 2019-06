Portogallo-Olanda, domani sera la finale dell'edizione inaugurale della Uefa Nations League. La partita si disputerà all'Estádio do Dragão di Oporto e sarà trasmessa in diretta tv su Rai1 e streaming su RaiPlay alle ore 20:45. Cristiano Ronaldo, il fattore campo e il giorno in più di riposo rispetto all’Olanda, inoltre è costretta ai supplementari dall’Inghilterra nella semifinale di giovedì, sono tutti elementi che sulla carta mettono in leggera pole il Portogallo campione d’Europa.

Gli Oranje, però, dopo qualche anno difficile coinciso con le mancate qualificazioni alle ultime edizioni di europei (2016) e mondiali (2018), come dimostrato anche dall’Ajax in Champions stanno tornando sui loro livelli abituali e vorranno certificare la propria rinascita portandosi nei Paesi Bassi la prima Nations League della storia.

Le probabili formazioni

Il Portogallo di Fernando Santos ha vinto il girone con gli azzurri di Mancini che comprendeva anche la Polonia, pur senza CR7 entrato in scena solo alla Final Four, alla grandissima firmando da solo la tripletta lusitana alla Svizzera nella semifinale di Oporto (3-1).

Finale Uefa Nations League: Portogallo-Olanda in diretta su Rai 1

L'Olanda di Ronald Koeman si è invece imposta nel difficilissimo girone con Francia e Germania, tra l’altro condannando i teutonici alla retrocessione, prima di battere in semifinale l’Inghilterra per 3-1 al termine di un match avvincente ma ricco di svarioni difensivi: britannici avanti complice un’ingenuità di de Ligt, il giovane centrale dei Lancieri e obiettivo di mercato juventino si è comunque prontamente riscattato con il gol del pareggio con cui la partita è andata ai supplementari.

A questo punto un doppio errore della retroguardia inglese ha regalato due gol agli olandesi che sono comunque arrivati con merito a giocarsi la sfida che vale il trofeo. Di seguito le probabili formazioni:

Portogallo (4-4-1-1): Rui Particio; Cancelo, Fonte, Ruben Dias, Guerreiro; Moutinho, Neves, Carvalho, Bernardo Silva; Joao Felix; Cristiano Ronaldo. All.: Santos.

Olanda (4-3-3): Cillessen; Dumfries, de Ligt, van Djik, Blind; de Roon, de Jong, Wijnaldum; Bergwjin, Depay, Promes. All.: Koeman.

Precedenti

L’Olanda ha vinto l’ultimo confronto diretto giocato con il Portogallo (3-0 in amichevole a Ginevra nel marzo 2018, reti di Depay, Babe e van Dijk), ma i numeri parlano a favore dei portoghesi che si sono sempre imposti negli ultimi tre incroci validi per competizioni ufficiali: 2-1 a Euro 2012 (fase a gironi) in rimonta con doppietta di Ronaldo; 1-0 agli ottavi di finale dei mondiali 2006 e 2-1 nella semifinale di Euro 2004 con CR7 ancora nel tabellino marcatori.

Mentre l’ultima vittoria olandese in gare ufficiali risale al lontano 1991 per le qualificazioni ai Campionati Europei: 1-0 il risultato.

Pronostico della vigilia, come anticipato in apertura, favorevole al Portogallo: dalle quote Snai la vittoria lusitana è in lavagna a 2.45, il pareggio a 3.20 e il successo dell’Olanda a 2.95.