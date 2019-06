Higuain e la Juventus, una storia controversa e piena di colpi di scena. Prima l'arrivo a Torino con una marea di polemiche a Napoli, insulti e fischi. Poi la cessione in prestito dalla Juve al Milan: sei mesi di sofferenza ed il passaggio al Chelsea a gennaio. I blues pare non abbiano intenzione di riscattarlo per via delle prestazioni non linea con le aspettative: allora Higuain che fine farà? Una domanda che i tifosi bianconeri si pongono da un po' di tempo.

La risposta non è solo una, ma esistono molteplici soluzioni secondo le voci di calciomercato. Un caso scottante che la dirigenza di corso Galileo Ferraris dovrà risolvere in tempi rapidi, per il bene del calciatore e del club.

Cosa potrà accadere a Gonzalo

A fine prestito, Higuain dovrebbe far rientro a Torino. A quel punto ci sarà da comprendere dove dovrà giocare il Pipita. La prima cosa da chiarire sarà la posizione del nuovo tecnico nei suoi confronti: in base alle sue scelte, si vedrà se l'attaccante farà parte del nuovo progetto juventino.

Le trattative di calciomercato, Higuain sarà sacrificato

Dalle primissime indiscrezioni pare che comunque la dirigenza lo voglia mettere sul mercato e venderlo al migliore offerente.

La Juve dai prestiti ha già incassato 18 milioni di euro, una cifra considerevole. Adesso per la società di Andrea Agnelli l'ex Real Madrid ha un valore di circa 50 milioni di euro, non una cifra impossibile da affrontare per i grossi club europei.

Le possibili destinazioni per Higuain

La destinazione che al momento sembrerebbe più probabile è il Paris Saint Germanin.

I parigini durante la sessione estiva di mercato dovrebbero fare dei movimenti nel reparto avanzato, con Edinson Cavani che dovrebbe lasciare la capitale francese per andare a giocare in un altro campionato. Per lui potrebbero realmente aprirsi le porte della Liga: la destinazione di cui si parla è Madrid, sponda Atletico. I colchoneros perderanno Griezman, promesso sposo del Barcellona e vorrebbero sostituirlo con il bomber uruguaiano. Un'operazione da circa 60 milioni di euro, col Psg che per sostituire il Matador prenderebbe Higuain per 50 milioni.

Un valzer di punte ex Napoli.

La possibilità di andare a giocare a Parigi, potrebbe essere frenata dalla questione legata al Fair Play finanziario. Questione che verrebbe superata grazie a cessioni di alcune star, proprio come il Matador Cavani. Oltre all'opzione francese, per il Pipita si potrebbe aprire la strada che porta alla Premier League, visto che pare ci sia qualche club interessato. La permanenza a Torino invece è quasi impossibile: il rapporto con il club piemontese non è tra i migliori e quindi in questo senso la strada pare essere ormai segnata.

Insomma, Gonzalo Higuain da bomber desiderato pare sia divenuto quasi un problema.