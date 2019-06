Tra Calciomercato e ritiro estivo, il Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani sta pianificando la prossima stagione. È stata ufficializzata la sede nella quale si allenerà la squadra del riconfermato mister Cristian Brocchi: i biancorossi si alleneranno a Brentonico da metà luglio. Intanto il ds Antonelli è al lavoro per rinforzare la squadra: smentiti i nomi di Riccardo Montolivo e Stefano Sorrentino, il ds dei brianzoli lavora per portare a casa i primi obiettivi della rosa. Nel mirino nei prossimi giorni, almeno cinque giocatori importanti.

Calciomercato Monza: dopo Sampirisi, si lavora sulle punte

A breve il Monza ufficializzerà l'arrivo del jolly difensivo Mario Sampirisi dal Crotone. La società brianzola, acquistata lo scorso anno da Silvio Berlusconi e dove Adriano Galliani è l'amministratore delegato, punterà a rinforzare a breve cinque ruoli: prima dell'inizio del ritiro (di cui parleremo successivamente) arriveranno un portiere, un regista, una mezzala, un trequartista e una punta.

Per quanto riguarda il ruolo di attaccante si sognano obiettivi importanti: i nomi che circolano sono quelli di Ceravolo del Parma, Dionisi del Frosinone, Ferrari del Genoa e Mbakogu del Padova.

Calcio Monza, il ritiro sarà a Brentonico

Dai tavoli delle trattative di calciomercato al campo. Tra poche settimane sarà già tempo di allenamenti, corse e ripetute per una squadra che punta a vincere il campionato di Serie C. Dopo molte riflessioni, il Monza ha ufficializzato quella che sarà la località del prossimo raduno estivo.

In un primo tempo il club lombardo sembrava che volesse puntare su Bormio, località però già opzionata da tempo dal Torino. D'Errico e compagni andranno allora a Brentonico, sul lago di Garda, dal 17 luglio al 3 agosto. Brentonico è una splendida località famosa per i suoi sentieri per il trekking e la mountain bike d'estate, lo sci e le ciaspole d'inverno nell'altopiano definito come il 'Giardino d'Italia' nel cuore del Parco del Monte Baldo, un centro elegante tra la montagna e il Lago di Garda, meta molto ambita per il Turismo.

È stato l’amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani a confermare la sede sulle colonne dell'Adige: 'Svolgeremo qui un ritiro all’altezza delle nostre ambizioni calcistiche. Le strutture sportive e l’organizzazione, unite al clima e alla posizione geografica dell’altopiano, sono l’ideale per svolgere una preparazione vincente come speriamo possa essere la nostra prossima stagione sportiva'.

Oltre al Monza, nella località trentina durante l’estate arriveranno anche un camp con le giovani promesse dell’Atalanta (dal 17 agosto a inizio settembre), il Las Vegas (dal 10 al 26 luglio) e la categoria esordienti del Ga Tokyo (a fine agosto).

Le squadre si alleneranno presso il centro sportivo di Santa Caterina dove troveranno un campo da calcio in erba e uno in sintetico (entrambi omologati).