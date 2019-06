L'Inter sta lavorando sul mercato per cercare di rinforzare al meglio la rosa a disposizione del nuovo tecnico, Antonio Conte. L'ex allenatore del Chelsea ha già avuto due vertici di mercato con i dirigenti e con il presidente, Steven Zhang, oltre ad aver parlato in occasione della finale di Champions League con il patron di Suning e del club, Jindong Zhang. Ci saranno dei cambiamenti viste le carenze mostrate nella scorsa stagione, soprattutto a livello caratteriale.

All'interno dello spogliatoio, infatti, ci sono stati alcuni problemi che hanno costretto la società nerazzurra a togliere la fascia di capitano a Mauro Icardi a metà febbraio, affidandola a Samir Handanovic.

Le mosse dell'Inter

Inter che si sta già muovendo per rinforzare la squadra a disposizione di Antonio Conte. Alcune trattative sembrano ben avviate, mentre per altre bisogna raggiungere ancora l'accordo economico con le società. In queste ore ha parlato anche il direttore sportivo, Piero Ausilio, che si è sbilanciato soffermandosi anche sulla volontà del nuovo allenatore nerazzurro, che lo chiama dieci volte al giorno per avere aggiornamenti sui movimenti del club.

Il dirigente, inoltre, ha aggiunto che verranno fatti tre o quattro innesti per rinforzare la squadra, puntando alla qualità piuttosto che alla quantità.

Tra le trattative più calde ci sono quelle per Nicolò Barella e Valentino Lazaro. Per il primo resta da trovare ancora l'intesa economica con il Cagliari, mentre c'è già quella con il giocatore, che firmerà un contratto di cinque anni a quasi tre milioni di euro a stagione. Accordo più vicino per l'esterno destro austriaco, con l'Hertha Berlino che dovrebbe cederlo per una cifra intorno ai venti milioni di euro, bonus compresi.

Le conferme di Conte

Il tecnico dell'inter, Antonio Conte, avrebbe indicato alla società anche i giocatori su cui intende puntare nella prossima stagione. Tra questi sembra esserci anche Roberto Gagliardini, rimasto un po' ai margini della rosa nell'ultima annata. Il centrocampista, infatti, è rimasto fuori anche dalla lista Champions a causa dei parametri del fair play finanziario. Con il nuovo allenatore le cose potrebbero cambiare visto che il tecnico è convinto di poterlo rivitalizzare.

Non sarebbe la prima volta che accade visto che al Chelsea c'era riuscito con giocatori completamente ai margini come Moses e Cesc Fabregas. Anche alla Juventus l'ex ct della Nazionale fu in grado di rivitalizzare un giocatore non di prima fascia come Pepe. Senza dimenticare la rinascita di Eder e Pellè con la maglia azzurra, in particolar modo agli Europei del 2016, con i due giocatori spesso decisivi.