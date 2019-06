Vacanze in dirittura d'arrivo per Mauro Icardi. Dopo essersi concesso un periodo di relax insieme alla moglie Wanda Nara in Giappone e nella Polinesia francese, l'attaccante è ormai pronto a fare il suo rientro a Milano per fare finalmente il punto sulla sua situazione professionale che, ad oggi, appare più che mai indecifrabile. Ormai è ben noto che la dirigenza nerazzurra abbia tutte le intenzioni di vendere l'ex capitano, e questa volontà sarebbe già stata comunicata alla consorte-manager del bomber di Rosario.

Pubblicità

Pubblicità

Allo stesso tempo, anche Antonio Conte fin da subito avrebbe fatto sapere di non voler inserire Icardi nel suo progetto di squadra perché, alla luce delle polemiche della scorsa stagione, preferirebbe puntare su un gruppo solido, unito, e soprattutto privo di potenziali elementi che potrebbero disturbare la compattezza dell'ambiente.

La Gazzetta dello Sport ricorda che Marotta e Ausilio hanno iniziato (e starebbero continuando a farlo tuttora) a cercare un acquirente che possa andare incontro alle richieste economiche della società nerazzurra e, al contempo, risultare gradito al giocatore.

Pubblicità

L'obiettivo è sempre quello di sbrogliare la matassa prima del ritiro estivo dell'8 luglio, ma a questo punto sembra davvero difficile che la dirigenza della Beneamata possa risolvere la questione in pochi giorni. A proposito della preparazione estiva, Conte avrebbe comunicato al club l'inutilità di avere con sé il centravanti sudamericano, non avendo alcuna volontà di dargli un'ulteriore chance di ricucire i rapporti con l'ambiente e la squadra.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Inter

Tuttavia Zhang avrebbe ribattuto che, per evitare spiacevoli strascichi legali, il centravanti andrà convocato e dovrà allenarsi necessariamente con il resto del gruppo a Lugano.

Icardi al ritiro con l'Inter 'sognando' la Juve

Inevitabile - come sta accadendo ormai da diverse settimane - chiedersi come potrà evolvere la complicata questione-Icardi. L'ex capitano e la moglie-agente hanno a più riprese ribadito di non voler lasciare l'Inter, e pare che abbiano addirittura acquistato un appartamento nei pressi della nuova sede della società.

In realtà, la Gazzetta dello Sport sostiene che dietro queste dichiarazioni ufficiali ci sia dell'altro, ovvero la speranza che prima o poi la Juventus possa rompere gli indugi e dare il via ad una vera e propria trattativa per acquistare il cartellino di "Maurito", il quale sarebbe ben lieto di trasferirsi all'ombra della Mole, poiché sarebbe (quasi) unicamente questa la destinazione gradita.

Per adesso però non sarebbe giunta alcuna offerta concreta dai bianconeri agli storici rivali interisti, nonostante pare ci sia un interesse di fondo della "Vecchia Signora" nei confronti del 26enne attaccante argentino.

Pubblicità

Del resto, se l'Inter ha in casa il "problema-Icardi", la Juventus ha invece la "grana-Higuain". Non è un mistero, infatti, che la società di Andrea Agnelli voglia vendere Il Pipita di rientro dal prestito al Chelsea: solo dopo aver piazzato l'ex Napoli sarà possibile (eventualmente) mettersi al tavolo con la dirigenza nerazzurra per parlare di Icardi.

Sulla sponda interista, Marotta sarebbe pronto ad insistere per lo scambio con Paulo Dybala, ma da Torino sembra che quest'idea non abbia trovato molti sostenitori.

Pubblicità

Sullo sfondo ci sarebbe il nome di Cuadrado (giocatore che sarebbe gradito ad Antonio Conte), ma in tal caso l'Inter vorrebbe un conguaglio economico piuttosto alto, poiché il patron Zhang avrebbe fatto sapere ai suoi dirigenti che Mauro Icardi non va di certo svenduto, dunque il suo valore di mercato sarebbe di circa 70 milioni di euro.