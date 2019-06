L'Inter sarà sicuramente la protagonista della prossima sessione di Calciomercato, che aprirà ufficialmente il 1 luglio. Tanti i nomi accostati al club nerazzurro, che sta cercando di accelerare per accontentare le richieste del nuovo allenatore, Antonio Conte. Il tecnico, infatti, ha chiesto di avere la maggior parte dei rinforzi a disposizione già per il ritiro, che si terrà a Lugano dall'8 al 14 luglio. La società sta cercando di accontentarlo e ha praticamente chiuso gli acquisti di Lazaro, Sensi e Edin Dzeko, che dovrebbero essere annunciati la prossima settimana.

Ben avviate anche le trattative per Lukaku e Barella, mentre per il resto molto dipenderà dalle uscite. In queste ultime ore, però, sembra farsi strada una suggestione che fa sognare i tifosi e che porterebbe a Gareth Bale.

L'Inter pensa a Bale

Dopo l'annuncio ufficiale dell'arrivo di Antonio Conte, l'Inter è volata a Madrid con tutti i vertici societari e con il tecnico nerazzurro, tanto che era presente anche il patron di Suning, Jindong Zhang.

Inizialmente si è pensato ad un viaggio di immagine, per assistere alla finale di Champions League tra Liverpool e Tottenham. La settimana seguente, però, ci sarebbe stato un nuovo viaggio nella Capitale spagnola da parte di Piero Ausilio e Giuseppe Marotta. A quel punto si è pensato ad una possibile trattativa per un colpo importante, con il nome mai venuto a galla.

E quel nome potrebbe essere Gareth Bale. L'attaccante gallese, infatti, è in uscita dal Real Madrid non rientrando nei piani del tecnico dei blancos, Zinedine Zidane.

Il giocatore è stato accostato alla società nerazzurra nelle ultime ore da parte di Sportmediaset. Stando a quanto riportato dalla nota emittente, infatti, l'Inter avrebbe incontrato gli agenti della Stella Group, che curano gli interessi proprio dell'ex Tottenham.

La trattativa

Inter e Real Madrid hanno riallacciato i rapporti dopo gli screzi nati la scorsa estate per la vicenda relativa a Luka Modric. Ora le due società sono pronte a sedersi al tavolo delle trattative per Gareth Bale.

La società spagnola, inoltre, ha fatto sapere di essere disposta a trattare anche una cessione in prestito pur di liberarsi del pesante ingaggio del giocatore, che supera i dieci milioni di euro a stagione. Una formula che potrebbe venire incontro alle esigenze della società nerazzurra, che non vuole appesantire ulteriormente il bilancio. Il Real ha acquistato il classe 1989 nell'estate del 2013 per cento milioni di euro e ora lo valuta intorno ai settanta milioni.

Non è esclusa una cessione in prestito oneroso con diritto di riscatto. Difficile pensare all'obbligo di riscatto visto che questa formula l'Inter sembra pronta ad utilizzarla già per arrivare a Romelu Lukaku.