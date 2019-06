L'attesa mediatica riguarda principalmente la nomina del prossimo tecnico bianconero, ma la dirigenza prosegue il suo lavoro sul mercato per allestire una rosa competitiva per la Serie A e la Champions League. A parlare delle possibili trattative che riguarderanno la Juventus ci ha pensato il noto esperto di mercato Niccolò Ceccarini che, nel suo editoriale su Tuttomercatoweb ,si è soffermato dapprima sulla difesa. Il sogno di mercato sarebbe Koulibaly del Napoli, ma la valutazione di oltre 100 milioni di euro potrebbe spingere i bianconeri a virare su altri difensori centrali.

E' praticamente un giocatore della Juventus Demiral del Sassuolo, in arrivo per 15 milioni di euro che dovrebbe rimanere come quinto difensore centrale. Per quanto riguarda l'altro acquisto giovane per la difesa, ovvero Romero del Genoa, dovrebbe rimanere un altro anno in prestito nella società ligure

Per il centrocampo si lavora per Milinkovic-Savic o Pogba

Come scrive Niccolò Ceccarini, la Juventus starebbe lavorando ad un grande acquisto anche per il centrocampo.

Ceccarini:'Per la difesa il sogno è Koulibaly, Paratici è tornato a lavorare su Zaniolo'

Interessa Paul Pogba, in uscita dal Manchester United, ma che la società inglese valuta molto. L'alternativa al nazionale francese campione del mondo è Sergej Milinkovic-Savic, per il quale la Lazio l'anno scorso chiedeva 120 milioni di euro. Il prezzo è diminuito, ma non di molto e la Juventus sarebbe disposta a spendere non più di 70 milioni di euro per il serbo.

Il mercato del reparto avanzato

Per quanto riguarda invece il settore avanzato, interessa Federico Chiesa con il quale la Juventus avrebbe raggiunto un'intesa da 6 milioni di euro per quattro anni di contratto.

Il 'problema' è la difficile trattativa con la nuova proprietà della Fiorentina, passata dalla famiglia Della Valle all'imprenditore italo americano Rocco Commisso. L'idea di quest'ultimo è quella di costruire una squadra forte intorno al nazionale italiano, magari offrendogli un ricco adeguamento di contratto. La Juventus proprio per questo starebbe valutando un'alternativa: interessa e molto il centrocampista offensivo Nicolò Zaniolo che però la Roma non vorrebbe cedere.

La Juventus punta su Kean

L'eventuale trasferimento del giovane nazionale italiano potrebbe essere criticato ulteriormente dalla tifoseria romanista, dopo il triste addio all'oramai ex capitano De Rossi. Ecco perché Pallotta starebbe pensando di offrire un ricco adeguamento di contratto per Zaniolo, con rinnovo fino al 2024. Tornando alla Juve, invece, potrebbe partire Mario Mandzukic che interesserebbe al Borussia Dortmund. La società bianconera, infatti, avrebbe scelto di puntare su Moise Kean, anche se non è da escludere una possibile offerta per Mauro Icardi che vuole lasciare Milano solo per trasferirsi eventualmente alla Juventus.