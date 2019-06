Nelle ultime settimane si è parlato molto del fatto che Joao Cancelo fosse ormai ad un passo dall'addio alla Juventus. Il portoghese piace al Manchester City, ma la trattativa tra i bianconeri e gli inglesi avrebbe registrato una brusca frenata. Infatti pare che gli inglesi stiano insistendo per inserire nell'affare il cartellino di Danilo, ma la società torinese non sarebbe affatto intenzionata a prendere il brasiliano. Al momento, dunque, l'operazione che dovrebbe portare Cancelo alla corte di Guardiola si sarebbe arenata.

La Juve, infatti, si priverebbe del 25enne lusitano solo di fronte ad un'offerta piuttosto elevata: a questo punto resta da capire se il City tornerà alla carica, oppure se non se ne farà nulla.

Qualora la Juve dovesse confermare Cancelo, ovviamente non cercherebbe più un terzino destro, e le piste che porterebbero ai vari Trippier, Sidibé, Semedo, Darmian e Piccini verrebbero accantonate. In caso di permanenza del portoghese si potrebbe rivalutare la posizione di Cuadrado, che sembrava essere il principale candidato per ricoprire eventualmente il posto lasciato vacante dall'ex Valencia.

La Juve cerca un secondo portiere

Da qualche giorno, uno dei temi di mercato legati alla Juve riguarda il secondo portiere. Infatti Mattia Perin dovrebbe lasciare i bianconeri, e su di lui ci sono molte squadre a cominciare da Roma e Siviglia, fino alla Fiorentina. Per sostituire l'ex Genoa, il club torinese sarebbe intenzionato a riprendere Gianluigi Buffon. Prima che venisse fuori il nome dell'ex portiere del Paris Saint-Germain, si era paventata anche l'ipotesi di vedere in bianconero Reina.

Infatti l'estremo difensore spagnolo ha un ottimo rapporto con Maurizio Sarri, e si pensava che questa potesse essere una richiesta del tecnico toscano. Ovviamente, però, le news delle ultime ore hanno fatto calare le quotazioni di Reina come possibile sostituto di Perin.

Incontro Paratici-Petrachi

Nei giorni scorsi ci sarebbe stato un contatto diretto fra Juventus e Roma nelle figure di Fabio Paratici e Gianluca Petrachi. I due ds avrebbero parlato di diversi giocatori che potrebbero anche diventare delle idee di mercato.

I bianconeri sarebbero interessati soprattutto a Nicolò Zaniolo e Luca Pellegrini, mentre i giallorossi potrebbero valutare i profili di Gonzalo Higuain, Mattia Perin e Leonardo Spinazzola. Il Pipita, però, in caso di addio alla "Vecchia Signora" preferirebbe non restare in Italia e trasferirsi all'estero.

Juve e Roma al momento si sarebbero solo confrontate, ma chissà che da questo summit non possa nascere qualche affare per il mercato estivo. Di certo, questo incontro diretto tra le parti fa già notizia, visto che da diversi anni ormai i dirigenti capitolini non si confrontavano apertamente con gli omologhi bianconeri.