Il gruppo della Juventus, in questi giorni, è diviso tra chi è già in vacanza e chi invece è nelle nazionali. In molti si stanno godendo le meritate ferie e si trovano al mare, come per esempio Daniele Rugani e la fidanzata Michela Persico che nel weekend si trovavano a Dubai. Mentre la truppa dei nazionali è piuttosto nutrita di parte con i portoghesi Cristiano Ronaldo e Joao Cancelo passando per gli azzurri fino ai sudamericani. Oltre, a Daniele Rugani sono già in ferie anche Emre Can, il neo acquisto Aaron Ramsey, Mario Mandzukic e Carlo Pinsoglio.

Loro stanno approfittando delle vacanze per rilassarsi ed essere pronti per la nuova stagione. Si presenterà al primo giorno di ritiro anche Aaron Ramsey che, in questi giorni si trova in vacanza con la famiglia: a rivelarlo è stata proprio la moglie del gallese che nelle Instagram Stories ha condiviso una foto che la ritrae al mare con il marito e i loro tre bimbi. Dunque Ramsey dopo aver già preso visione del mondo Juve, visto che una quindicina di giorni fa si trovava a Torino per curarsi e per assistere alla festa scudetto, adesso si sta riposando per essere al top per la nuova stagione.

Juventus, Ramsey si rilassa al mare con la famiglia (FOTO)

Una nuova stagione che prenderà il via a luglio e la preparazione estiva per i Campioni d'Italia sarà fondamentale visto che il nuovo tecnico cercherà di sfruttare l'estate per dare la sua impronta alla squadra.

Ramsey si rilassa in famiglia con la moglie.. pic.twitter.com/vr2LP5FUpK — alexter10 (@alexter88) 3 giugno 2019

Ronaldo si diverte in nazionale

Cristiano Ronaldo da circa una settimana è al lavoro con il Portogallo: CR7 e compagni stanno preparando la sfida di nations League contro la Svizzera del 5 giugno.

Dopo questo impegno anche per il fenomeno di Madeira scatteranno le meritate vacanze. Al momento, però, Cristiano Ronaldo è concentrato sugli impegni della sua nazionale e si allena come sempre con grande intensità. CR7, oggi, ha condiviso delle immagini che lo ritraggono proprio durante la sessione di lavoro con i suoi compagni del Portogallo. L'umore per i giocatori portoghesi è ottimo come ha rivelato nel suo post lo stesso Cristiano Ronaldo che come commento delle immagini condivise ha scritto: "Spirito di squadra". Al seguito del Portogallo non c'è solo CR7 in rappresentanza della Juve, ma anche Joao Cancelo.

Chiellini e compagni incontrano i bimbi dell'Ospedale 'Bambino Gesù'

Quest'oggi, la nazionale italiana è stata impegnata in un progetto importante che vedrà gli azzurri al fianco dell'ospedale pediatrico di Roma 'Bambino Gesù'. Giorgio Chiellini e tutti i suoi compagni di nazionale hanno incontrato i bimbi dell'ospedale e si sono intrattenuti con loro in quel di Coverciano. In particolar modo il Capitano degli azzurri, tramite Instagram, si è detto felice di aver avuto l'occasione di poter incontrare i ragazzi del 'Bambino Gesù'.