Il Calciomercato della Juventus potrebbe subire un grosso scossone entro la fine di questa settimana. Secondo il quotidiano spagnolo Sport, Matthijs de Ligt durante questa settimana sceglierà il suo prossimo club, una decisione che potrebbe cambiare gli scenari di tutto il mercato internazionale. Il 19enne centrale dell’Ajax è uno dei nomi più ambiti d’Europa ed avrebbe cinque offerte importanti a cui rispondere. La prima è quella del Barcellona che sembrava essere in netto vantaggio sulla concorrenza nelle scorse settimane.

Pubblicità

Pubblicità

Il problema è che la chiusura dell’affare non è mai arrivata e questo perché non è stato ancora trovato l’accordo con l’agente Mino Raiola. Il potente procuratore sportivo avrebbe alzato la posta sull’ingaggio, un gioco che non è piaciuto ai dirigenti blaugrana che per ora sono fermi sulle proprie posizioni. In forte risalita ci sarebbe le azioni del Paris Saint Germain che si sono buttati sul baby fenomeno olandese con un’offerta da 7 milioni all’anno di ingaggio, qualcosa di impareggiabile probabilmente per tutte le altre concorrenti alla corsa.

Calciomercato Juventus: le ultime notizie su De Ligt

Forte è anche l’interessamento del Manchester United, in Inghilterra sperano di riuscire ad arrivare al giocatore convincendolo con un progetto a lungo termine, ma hanno un problema: i Red Devils non giocheranno la Champions League l’anno prossimo e questo potrebbe pesare e non poco sulla decisione di de Ligt.

Anche il Liverpool su de Ligt

In piena corsa per il centrale dell’Ajax c’è anche la Juventus che, secondo sport.es parte indietro, ma le vie del mercato sono infinite e i rapporti con Raiola potrebbero far la differenza per spuntarla.

Pubblicità

I bianconeri non sono di certo in pole position, ma in questa corsa ci sono e non vogliono mollare la presa fino a quando non sarà finita. In Inghilterra nei giorni scorsi hanno parlato di un’offerta ufficiale da 75 milioni di euro all’Ajax partita da Torino. La cifra potrebbe quella giusta per convincere i lancieri, mentre con il giocatore e il suo entourage i discorsi sono in piedi da tempo. I campioni d’Italia ci sperano, ma dovranno stare attenti anche all’ultima squadra piombata su de Ligt: il Liverpool.

Dalle parti di Anfield Road potrebbero fare sul serio ora che i reds hanno vinto la Champions ed hanno le casse piene, e proprio il blasone è uno dei punti su cui il club inglese sta cercando di fare leva per provare a prendersi la prima posizione in questa gara. La 'battaglia' per de Ligt è quasi giunta al termine, almeno così raccontano dalla Spagna e questo potrebbe influire molto sul calciomercato della Juventus, se l’olandese arriverà a Torino i problemi in difesa sarebbero sistemati, altrimenti si batteranno altre piste per cercare il centrale che manca in rosa.