Definito l'arrivo di Maurizio Sarri, è il momento di buttarsi sul mercato con l'obiettivo di allestire una rosa competitiva in vista della prossima stagione. Prima di investire però la Juventus potrebbe cedere qualche suo pezzo pregiato in previsione dell'approvazione del bilancio d'esercizio a fine giugno, che dovrebbe registrare una perdita finanziaria fra i 50 e i 70 milioni di euro. I possibili indiziati a lasciare Torino sono diversi: si va da Joao Cancelo e Alex Sandro, fino ad arrivare a Cuadrado, Khedira e Mandzukic.

Pubblicità

Pubblicità

In tema arrivi, sarà importante rafforzare soprattutto la difesa, considerando il ritiro di Andrea Barzagli (che dovrebbe entrare nello staff tecnico bianconero) e l'addio di Martin Caceres, che ritornerà per fine prestito alla Lazio. Definito l'acquisto di Demiral dal Sassuolo per 15 milioni di euro, la dirigenza bianconera è pronta a regalare un grande difensore centrale da aggiungere ai vari Bonucci, Chiellini, Rugani e appunto Demiral.

Juventus, in arrivo un grande difensore centrale

Come scrive il noto sito ilbianconero.com, la dirigenza bianconera starebbe lavorando all'acquisto di un grande difensore.

I nomi che interessano sono diversi: uno di questi è sicuramente Koulibaly del Napoli, anche se sarà difficile trattare con De Laurentiis, che chiede più di 100 milioni per il suo centrale. Da considerare sempre la pista De Ligt, valutato oltre gli 80 milioni di euro dall'Ajax. Il centrale olandese però sarebbe vicino al Paris Saint Germain, e questo potrebbe sviluppare una nuova possibilità per la Juventus, ovvero Marquinhos, pronto a lasciare la società francese con l'arrivo di De Ligt.

Pubblicità

Più abbordabili a livello economico sono Alderweireld del Tottenham (clausola da 30 milioni di euro) e Manolas della Roma (clausola da 36 milioni di euro) anche se su quest'ultimo ci sarebbe anche il Napoli.

Il mercato della Juventus

Probabilmente, gli arrivi riguarderanno anche la mediana ed il settore avanzato: proprio per il centrocampo, le indiscrezioni che arrivano dalla Spagna sembrerebbero confermare una sorta di intesa contrattuale con Adrien Rabiot, ex mediano del Paris Saint Germain, che lascerà per fine contratto la società francese il 30 giugno.

Potrebbe arrivare però un altro centrocampista, il sogno resta Paul Pogba, anche se la trattativa non sarà semplice per il prezzo e per la concorrenza del Real Madrid. La Juventus considera le alternative, su tutti Milinkovic Savic della Lazio e Ndombelé del Lione. Per quanto riguarda invece il settore avanzato, interessa il centrocampista offensivo Federico Chiesa mentre in caso di cessione di Higuain e Mandzukic, la dirigenza bianconera potrebbe investire sulla punta argentina dell'Inter Mauro Icardi, in uscita dalla società di Suning.