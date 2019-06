Il mercato della Juventus è pronto a decollare, dopo l'ufficializzazione del nuovo tecnico bianconero, che a breve dovrebbe arrivare. Il nome più chiacchierato a tal riguardo è Maurizio Sarri, dato dalla maggior parte dei media sportivi vicino alla Juventus. Nel frattempo però la dirigenza bianconera continua a lavorare sul mercato, con l'obiettivo di allestire una rosa competitiva in Serie A ed in Champions League. Alcune trattative saranno necessariamente avallate anche dal nuovo tecnico, ma l'obiettivo è anche soddisfare esigenze oggettive, come ad esempio l'arrivo di almeno due difensori centrali.

Pubblicità

Pubblicità

Per quanto riguarda invece la mediana, a breve il Real Madrid dovrebbe ufficializzare l'acquisto di Eden Hazard per una cifra superiore ai 120 milioni di euro, un arrivo che dovrebbe liberare due giocatori che interessano e molto alla dirigenza bianconera: parliamo dei centrocampisti offensivi Isco e James Rodriguez.

Hazard al Real Madrid potrebbe liberare Isco e James Rodriguez

Come confermato nel post partita della finale di Europa League Chelsea-Arsenal, Eden Hazard lascerà la società londinese e molto probabilmente si trasferirà al Real Madrid.

Juventus, l'arrivo di Hazard al Real potrebbe portare ad un doppio acquisto, James ed Isco

Ovviamente la società spagnola dovrà necessariamente cedere qualche pezzo pregiato, ed i possibili indiziati a lasciare la società spagnola sono Isco e James Rodriguez. Lo spagnolo è un giocatore molto utile per la mediana, sia come mezzala che come trequartista ed è seguito dal Manchester City mentre il colombiano potrebbe rappresentare un'ottima occasione di mercato in quanto ha una valutazione di circa 42 milioni di euro (ma si potrebbe chiudere anche a meno).

Pubblicità

Quest'ultimo è seguito da vicino anche dal Napoli, con il tecnico della società campana Ancelotti principale sponsor del colombiano avendolo già allenato al Real Madrid.

Il mercato della Juventus

Come dicevamo ad inizio articolo, l'esigenza principale della dirigenza bianconera è quella di investire sulla difesa, dati il ritiro di Andrea Barzagli e il probabile addio di Martin Caceres (che difficilmente sarà riscattato dalla Lazio). Praticamente certi gli arrivi di Demiral dal Sassuolo e Romero dal Genoa, il primo dovrebbe rimanere come quinto difensore della rosa bianconera mentre l'argentino dovrebbe restare un altro anno in prestito al Genoa.

Ci sarà però un ulteriore investimento in difesa, un centrale con più esperienza da affiancare appunto ai vari Chiellini, Bonucci, Rugani e (probabilmente) Demiral. L'ultima voce parla di un forte interessamento (soprattutto in caso di arrivo di Maurizio Sarri) per Koulibaly del Napoli, valutato però oltre 100 milioni di euro dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.