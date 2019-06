La Juventus, in questi giorni, è stata concentrata soprattutto sulla trattativa per Matthijs De Ligt. I bianconeri hanno scelto l'olandese come principale rinforzo per la loro difesa. Nei giorni scorsi i contatti con l'entourage di De Ligt sarebbero stati continui tant'è che ieri sarebbe stato trovato un accordo di massima tra le parti. Raiola e la Juve avrebbero un'intesa per garantire a De Ligt un ingaggio totale di 12 milioni di cui 8 di parte fissa e 4 di bonus. Adesso per Paratici scatterebbe la seconda parte della trattativa ovvero discutere il prezzo del cartellino con l'Ajax.

La Juve deve trovare l'intesa con l'Ajax

La Juventus e De Ligt sembrano essere davvero ad un passo. Infatti, le parti avrebbero raggiunto un accordo per i prossimi cinque anni e nel contratto del giocatore ci sarà una clausola rescissoria da 150 milioni e la cifra aumenterà nel corso degli anni. Proprio la possibilità di mettere una clausola rescissoria ha spinto l'entourage del giocatore a scegliere la Juve. Infatti, il Paris Saint - Germain non poteva inserire questa opzione visto che in Ligue 1 non è possibile inserire le clausole rescissorie nei contratti dei giocatori.

Raiola, subito dopo aver raggiunto un accordo con la Juve, ha avvertito Overmars dell'Ajax. Adesso la palla passa ai due club che dovranno accordarsi per il cartellino di De Ligt. L'Ajax vorrebbe 75 milioni che è la stessa cifra che avrebbe versato il Paris Saint - Germain. Dunque nei prossimi giorni si attendono novità per capire quando De Ligt potrà sbarcare a Torino.

Giocatori bianconeri in vacanza

Mentre la dirigenza della Juventus è al lavoro per rinforzare la rosa, i giocatori bianconeri si stanno godendo le vacanze.

I calciatori stanno condividendo le immagini delle loro ferie sui social e la maggior parte di loro sono al mare. Mario Mandzukic si sta godendo un po' di relax in Croazia. Il numero 17 juventino, su Instagram, ha condiviso una foto che lo ritrae mentre si diverte su una moto d'acqua. Anche un altro suo compagno di squadra si trova al mare ovvero Federico Bernardeschi. Il numero 33 juventino è in Sardegna dove si trova anche Bonucci. Bernardeschi, attraverso il suo profilo di Instagram, ha postato delle immagini che lo ritraggono in barca.

I giocatori della Juve si godranno ancora un po' di relax visto che il raduno dei Campioni d'Italia dovrebbe essere fissato per il 10 luglio. Da quel giorno la squadra si metterà agli ordini di Maurizio Sarri per preparare la nuova stagione. La Juve lavorerà prima alla Continassa e poi partirà il 18 luglio per la tournée asiatica. Il rientro a Torino dei bianconeri dovrebbe avvenire già il 24 luglio subito dopo la sfida amichevole contro l'Inter.