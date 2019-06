La Juventus dopo aver annunciato Maurizio Sarri ha dato un'accelerata al mercato. Infatti, nelle ultime ore Fabio Paratici sta portando avanti due trattative molto importanti che riguardano la difesa e il centrocampo. La Juve aveva già deciso di rinforzare questi reparti e vuole regalare a Maurizio Sarri due profili top. Nelle ultimissime ore Paratici ha fatto passi molto importanti per Matthijs De Ligt. Il difensore olandese ha aperto alla possibilità di approdare in bianconero. Adesso la Juve dovrà entrare nel vivo della trattativa con l'Ajax per riuscire ad assicurarsi il centrale classe '99.

Paratici prepara l'offerta per De Ligt

Da diversi mesi il nome di Matthijs De Ligt è al centro del mercato europeo. L'olandese è stato accostato al Barcellona, al Paris Saint - Germain e alla Juventus. Proprio la squadra bianconera nelle ultime ore sembra essere la grande favorita per De Ligt. Paratici avrebbe approfittato della mancata chiusura di Barcellona e Psg proprio per il ragazzo classe '99. Secondo Sky Sport il difensore sarebbe pronto a dire si alla Juve anche se vorrà un ingaggio molto alto.

Ora per i Campioni d'Italia scatterà un'altra importante fase della trattare e dovranno parlare con l'Ajax. Per strappare De Ligt agli olandesi serviranno tra i 60 e i 70 milioni. Dunque non resta che attendere gli sviluppi che ci saranno nelle prossime ore per capire se l'olandese vestirà davvero la maglia bianconera. Chissà che le parole di Cristiano Ronaldo dopo la partita di Nations League tra il Portogallo e l'Olanda non siano servite a De Ligt per decidere il suo furore. CR7 disse al ragazzo classe '99: "Vieni alla Juve?". Adesso questa domanda di Ronaldo potrebbe diventare realtà.

La Juve sulle tracce di Rabiot e Pogba

La Juventus non è solo al lavoro per rinforzare la difesa ma sta anche portando avanti alcune mosse per rendere migliore il suo centrocampo. I nomi individuati dai bianconeri sarebbero quelli di Paul Pogba e Adrien Rabiot. Quest'ultimo sembra essere davvero ad un passo dalla dalla Juve. Il francese arriverebbe a parametro zero e alzerebbe il livello di qualità della mediana bianconera. Adesso si starebbe aspettando solo il sì definitivo di Rabiot. Oltre a lui la Juve pensa sempre anche a Paul Pogba.

Il francese potrebbe lasciare il Manchester United ma le cifre per strapparlo agli inglesi sarebbero davvero elevate. I Red Devils per Pogba chiederebbero circa 150 milioni. Su di lui ci sarebbe anche il Real Madrid ma il ragazzo classe '93 preferirebbe tornare a Torino. Qualora la Juve dovesse riuscire ad assicurarsi Pogba e Rabiot avrebbe a disposizione un centrocampo davvero di livello mondiale.