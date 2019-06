Secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato, Maurizio Sarri dovrebbe essere il prossimo tecnico bianconero. Sembrano risolte le questioni burocratiche fra il tecnico toscano ed il Chelsea, quest'ultimo dovrebbe ufficializzare a breve il nuovo manager, che dovrebbe essere Lampard, solo dopo potrebbe esserci l'annuncio di Sarri alla Juventus. A tenere banco sono però le questioni di mercato, con i bianconeri che vogliono regalare una rosa competitiva al tecnico toscano: gli innesti dovrebbero arrivare in tutti i settori, dopo l'arrivo di Demiral, è pronto l'acquisto di un altro centrale difensivo, ci dovrebbero poi importanti investimenti a centrocampo e nel settore avanzato.

E proprio in quest'ultimo che potrebbe riaprirsi una pista molto chiacchierata in questi mesi, come scrive 'La Gazzetta dello Sport', ovvero il possibile arrivo a Torino della punta argentina dell'Inter Mauro Icardi.

Icardi, in caso di addio all'Inter, accetterebbe solo offerte dalla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni rilasciate dalla 'Gazzetta dello Sport', Mauro Icardi vorrebbe rimanere all'Inter, come più volte confermato dalla moglie e procuratore del giocatore Wanda Nara.

La punta argentina sarebbe pronta a valutare un'eventuale trasferimento da Milano solo per andare alla Juventus, dove potrebbe ritrovare un suo grande estimatore Maurizio Sarri. Icardi infatti è stato uno dei nomi suggeriti dal tecnico toscano al suo ex presidente De Laurentiis per sostituire il partente Higuain, che si trasferì alla Juventus. Nell'eventuale trattativa che porterebbe Icardi alla Juventus, potrebbe entrare in gioco Paulo Dybala, anche se, come ribadito più volte, il 10 bianconero considererebbe un passo indietro nella sua carriera calcistica il trasferimento all'Inter.

Difficilmente poi la Juventus cederà il suo giocatore in Italia, in quanto ha molto mercato all'estero: piace a Atletico Madrid, Bayern Monaco e Manchester United.

Il mercato della Juventus

In caso di arrivo di Icardi, la cessione di Mario Mandzukic sarà probabilmente scontata, anche perché la Juventus è pronta a puntare su Moise Kean. Sempre nel settore avanzato, sarebbe già stata trovata un'intesa contrattuale con il centrocampista offensivo della Fiorentina e della nazionale italiana di Roberto Mancini, Federico Chiesa.

Si parla di un contratto da cinque anni a cinque milioni di euro a stagione, ma resta da intavolare una trattativa con la nuova proprietà della Fiorentina. In caso di arrivo del nazionale italiano, probabile la cessione del brasiliano Douglas Costa, che ha molto mercato in Inghilterra: piace a Manchester United e Tottenham.