Adesso per la Juventus si entra nel momento caldo del Calciomercato. Infatti dopo la presentazione di Maurizio Sarri la dirigenza bianconera dovrà iniziare a mettere a segno i primi colpi. I nomi accostati alla Juve sono di assoluto valore, si parte da Matthijs De Ligt e Paul Pogba passando per Adrien Rabiot. Secondo le ultime notizie di calciomercato, il futuro del difensore olandese e del centrocampista francese potrebbe essere legato a doppio filo.

Pubblicità

Pubblicità

De Ligt è ambito anche dal Barcellona e dal Paris Saint -Germain, ma al momento nessuna delle due società ha affondato il colpo. Perciò la Juve continua a seguire l'evoluzione dei fatti e potrebbe decidere di puntare forte sul centrale dell'Ajax qualora non riuscisse a chiudere con il Manchester United per il francese. I Campioni d'Italia vogliono fare un grande colpo e per questo si parla di De Ligt o Pogba, che sicuramente nei rispettivi reparti sono da considerarsi due top player.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

La Juve punterebbe forte anche su Rabiot

Oltre a Paul Pogba, per il centrocampo la Juve valuta anche Adrien Rabiot. Il francese ha molte offerte perché è libero a parametro zero e ha perciò la piena facoltà di scegliere il progetto che più si confà alle sue esigenze: la Juve si è mossa per lui facendogli una proposta molto importante, adesso tocca a lui dare una risposta definitiva. I bianconeri sembrano comunque fiduciosi di poter arrivare al ragazzo, anche se con i giocatori a parametro zero è difficile sbilanciarsi fino a quando non arriva la firma sul contratto.

L'eventuale arrivo di Rabiot non escluderebbe da parte della Juve il colpo Pogba.

Pubblicità

Il centrocampo resta comunque essere il reparto dove i Campioni d'Italia interverranno con maggiore forza: nella linea mediana la Juve ha già messo in rosa un nuovo tassello ovvero Aaron Ramsey che la prossima stagione indosserà la maglia numero 8, che per molte stagioni è stato sulle spalle di Claudio Marchisio.

Il City non molla Cancelo

In uscita dalla Juve, invece, ci potrebbe essere Joao Cancelo. Il portoghese è finito nel mirino del Manchester City, ma i bianconeri non sembrano intenzionati a fare grandi sconti.

La Juve vuole 60 milioni per privarsi di Cancelo, il club inglese vorrebbe cercare di abbassare questa cifra inserendo una contropartita tecnica. Il City avrebbe proposto Danilo, ma questa ipotesi non convincerebbe del tutto Fabio Paratici. La prossima settimana comunque ci sarà un incontro tra le parti e si capirà fosse qualcosa in più sul futuro di Joao Cancelo. Qualora il portoghese dovesse partire ovviamente la Juve dovrebbe cercare un suo sostituto nel ruolo di terzino destro.

Pubblicità

Sarri presto potrebbe incontrare Ronaldo

Questa mattina, nella conferenza stampa di presentazione, Maurizio Sarri ha spiegato che vorrebbe incontrare singolarmente i giocatori più rappresentativi della Juventus e fra questi c'è Cristiano Ronaldo. Il tecnico ha affermato che oggi avrebbe parlato con Paratici proprio per organizzare questi colloqui individuali con i calciatori bianconeri.