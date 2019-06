Ormai sembra essersi risolto il rebus sull'allenatore della Juventus: stando a quanto affermano Sky Sport e vari altri media specializzati, Maurizio Sarri sembra essere davvero ad un passo dal club bianconero. Infatti la Juve, nella giornata di ieri, avrebbe trovato un'intesa con il Chelsea per liberare il tecnico ex Napoli, con il club bianconero che dovrebbe versare un indennizzo ai blues per poter sbloccare la situazione. Dunque ormai, il tecnico toscano sembra essere il prescelto per prendere il posto di Massimiliano Allegri e nella giornata di oggi potrebbe già esserci qualche annuncio ufficiale.

Sta per nascere la Juve di Sarri

A breve Maurizio Sarri dovrebbe diventare l'allenatore della Juventus e una volta che il tecnico toscano sarà ufficialmente il tecnico bianconero a quel punto la società agirà sul mercato. Gli obiettivi per rinforzare la rosa sembrano essere soprattutto in difesa e a centrocampo, col nome principale per rendere la mediana juventina ancora più competitiva che è quello di Paul Pogba. Il francese, che verrebbe inserito in un centrocampo a tre con Emre Can e Miralem Pjanic.

Juventus, Sarri sarebbe ad un passo

In particolare, il numero 5 sarebbe ancora più al centro del progetto della Juve e il suo obiettivo è quello di rimanere a Torino: lo stesso Pjanic ha confermato questa sua volontà al termine della gara tra l'Italia e la Bosnia.

In attacco, invece, i nomi su cui punterà fortemente Maurizio Sarri sono quelli di Federico Bernardeschi e Cristiano Ronaldo. Il tecnico toscano ha sempre espresso dei grandi apprezzamenti verso l'esterno di Carrara e perciò cercherà di valorizzarlo ancora di più.

Quando Sarri sarà ufficialmente il nuovo allenatore della Juve si capirà anche quando inizierà il ritiro estivo dei bianconeri, che dovrebbe prendere il via nei primi giorni di luglio, poi la squadra partirà per la tournée asiatica.

Mattioli ribadisce: 'Sarri non sarà l'allenatore della Juventus'

La trattativa che dovrebbe portare Maurizio Sarri alla Juve sembra essere in fase di definizione, ma c'è chi come Mario Mattioli, giornalista della Rai, non crede che il tecnico possa essere il nuovo tecnico juventino.

Infatti il cronista questa mattina con un twee, ha espresso il suo pensiero: "Ribadendo la mia convinzione professionale sul fatto che Maurizio Sarri non sarà il prossimo allenatore della Juve", ha scritto Mattioli, che poi ha aggiunto che attende in merito a questo argomento e preferisce tacere: "Attendendo solo notizie ragionevolmente coerenti prima di fare nomi". Questo dunque è il pensiero del giornalista della Rai e nelle prossime ore comunque si capirà qualcosa in più su questa vicenda.