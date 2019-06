Molti giocatori della Juventus sono ormai in vacanza e si trovano quasi tutti al mare. I bianconeri si stanno godendo il loro periodo di relax insieme alle rispettive famiglie, aspettando di riprendere gli allenamenti nei primi giorni di luglio. Al momento però non tutto il gruppo bianconero è in vacanza, visto che Paulo Dybala, Rodrigo Bentancur, Juan Cuadrado e Alex Sandro stanno partecipando alla Copa America e per loro le ferie inizieranno più avanti.

Pubblicità

Pubblicità

Chi si sta godendo il sole e il mare è Wojciech Szczesny, che ha scelto Mykonos per rigenerarsi.Leonardo Spinazzola e Mattia Perin con le rispettive compagne e figli sono volati ad Ibiza. C'è anche qualcuno che è ancora in Italia, come Federico Bernardeschi, che però ha deciso di cambiare un po' il suo look. Il numero 33 juventino si è rasato quasi a zero. Dunque è tempo di vacanza in casa bianconera, anche se c'è chi come Cristiano Ronaldo, nonostante il periodo di riposo, ha scelto di mantenersi in forma e questa mattina su Instagram ha condiviso delle immagini che lo ritraggono in palestra mentre si allena.

Szczesny in vacanza a Mykonos

Wojciech Szczesny qualche settimana fa è stato operato al ginocchio e adesso dopo un breve periodo di riabilitazione è partito per le vacanze. Il numero 1 juventino è volato a Mykonos con la moglie Marina e con il loro bimbo Liam. La conserte del portiere della Juve ha condiviso una video che la ritrae con il marito mentre si baciano al tramonto. Un video molto romantico che ha come cornice la splendida Mykonos.

Perin e Spinazzola hanno scelto la Spagna

Mattia Perin ha terminato la sua stagione in anticipo a causa di un problema alla spalla.

Pubblicità

Il numero 22 juventino fino a qualche giorno fa era a Torino per la riabilitazione. Dopo aver terminato il lavoro di recupero, Mattia Perin insieme alla sua famiglia è volato però ad Ibiza. Ha scelto la stessa meta per le sue vacanze anche Leonardo Spinazzola. Il numero 37 juventino è ad Ibiza con la compagna Miriam e il loro bimbo Mattia. Spinazzola è apparso in spiaggia insieme alla sua dolce metà che ha condiviso lo scatto sui social. Anche loro due attendono di riprendere gli allenamenti agli ordini del nuovo allenatore, che salvo clamorose sorprese dovrebbe essere Maurizio Sarri.

Nuovo look per Bernardeschi

Come detto, Federico Bernardeschi dopo gli impegni con le nazionali si gode le meritate vacanze. Il numero 33 juventino però in questi giorni è apparso sui social con un deciso cambio di look. La foto che ritrae il numero 33 juventino, a cena in un noto ristorante in italiano con il nuovo look, è stata condivisa sui social.