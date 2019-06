Questo Giovedì 20 giugno sarà un giorno molto importante per la Juventus, alle ore 11:00 presso l' 'Allianz Stadium' infatti ci sarà la presentazione del nuovo tecnico bianconero Maurizio Sarri.

La dirigenza però è già da tempo impegnata sul mercato con l'obiettivo di acquistare giocatori funzionali al gioco offensivo del tecnico toscano. Gran parte degli investimenti passeranno anche da cessioni pesanti, su tutte quella del terzino portoghese Joao Cancelo.

Secondo le ultime indiscrezioni, il portoghese sarebbe vicinissimo al trasferimento al Manchester City, anche se sul giocatore ci sarebbe anche l’interesse dal Manchester United. In ogni caso, la società dei Citizen avrebbe già presentato un'offerta, si parla di circa 50 milioni di euro, somma ritenuta non ideale dalla Juventus.

La Juventus non vorrebbe contropartite tecniche per Joao Cancelo

Secondo le ultime indiscrezioni lanciate dalla Gazzetta dello Sport, il Manchester City è sempre interessato al terzino portoghese Joao Cancelo, ma la società inglese vorrebbe inserire una contropartita tecnica per arrivare al giocatore della Juventus.

Il calciatore che avrebbe 'offerto' il City per abbattere il costo è il terzino destro brasiliano Danilo, valutato circa 20 milioni di euro, ma come scrive il noto giornale sportivo milanese, la Juventus vorrebbe solo un'offerta in contanti, che sia di almeno 60 milioni di euro.

Come possibile sostituto i bianconeri potrebbero chiedere al Napoli il terzino destro Hysaj, stimato molto da Sarri che lo ha avuto all'Empoli e al Napoli. La società campana lo valuta circa 20 milioni di euro.

Alternativa al giocatore albanese sarebbe Trippier del Tottenham, che ha un prezzo di 30 milioni di euro. Resta in ogni caso importante la cessione di Joao Cancelo anche per motivi finanziari: arrivato lo scorso anno per circa 40 milioni di euro, venderlo per 60 milioni di euro significherebbe un'importante plusvalenza di 20 milioni di euro, molto utile per il Fair Play Finanziario.

Il resto del mercato della Juventus

Ci sono altri giocatori a rischio cessione in casa juventina: anche Alex Sandro ha molto mercato epiace al Paris Saint Germain, mentre Cuadrado potrebbe lasciare Torino perché ha il contratto in scadenza nel 2020.

Anche Khedira potrebbe trasferirsi per fare una nuova avventura professionale, magari negli Stati Uniti o ritornare in Bundesliga. Non sono da escludere poi le partenze di Douglas Costa (che piace al Paris Saint Germain e al Manchester United) e di Mario Mandzukic, che nonostante il recente rinnovo di contratto fino al 2021, potrebbe trasferirsi in Bundesliga. In particolare Borussia Dortmund sarebbe interessato e potrebbe offrire 15 milioni euro per la punta croata della Juventus.