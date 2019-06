C'è grandissima attesa per l'annuncio su chi sarà il prossimo tecnico della Juventus dopo l'addio di Massimiliano Allegri. In questi giorni si sta continuando a parlare di Joseph Guardiola; stando alle ultime indiscrezioni trapelate, infatti, ci sarebbero stati dei contatti tra la dirigenza bianconera e l'entourage del tecnico spagnolo. Guardiola stesso, però, ha dichiarato più volte la sua intenzione di rimanere al Manchester City. Si è parlato anche di Mauricio Pochettino, che ha sfidato il Liverpool in finale di Champions League, ma il tecnico di origini piemontesi ha un ingaggio davvero molto elevato.

Al momento, dunque, il nome più probabile per la panchina bianconera è quello di Maurizio Sarri, fresco vincitore dell'Europa League con il Chelsea. L'entourage dell'allenatore toscano avrebbe avuto vari contatti con i vertici della Juventus, che gradiscono non poco il suo profilo. Il Chelsea sarebbe favorevole a liberarlo, dal momento che Abramovich vorrebbe mettere al suo posto Franck Lampard, vera e propria bandiera del club londinese. Entro le prossime quarantotto ore, dunque, Sarri potrebbe diventare il nuovo allenatore della Juventus. Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime indiscrezioni sul Calciomercato bianconero.

Maurizio Sarri, ex allenatore del Napoli

Mercato Juventus, con Sarri potrebbero esserci alcuni colpi importanti

Stando alle ultime notizie trapelate, Maurizio Sarri avrebbe fatto alcuni nomi alla dirigenza bianconera. Il primo sarebbe quello di Pepe Reina, fedelissimo del tecnico, che diventerebbe dunque il vice Szczesny (in caso di acquisto del numero uno spagnolo sarebbe praticamente certa la partenza di Matteo Perin). Per quanto riguarda invece il reparto arretrato, Sarri vorrebbe puntare su Elseid Hysai, terzino albanese del Napoli, specialmente nel caso in cui dovesse essere ceduto Joao Cancelo (il quale ha avuto un rendimento troppo altalenante nella stagione appena passata).

Sarri, inoltre, avrebbe chiesto anche Romagnoli del Milan. Per il centrocampo, poi, i nomi caldi sono quelli di Sergej Milinkovic-Savic (che però viene valutato almeno ottanta milioni di euro dal presidente della Lazio Claudio Lotito) e di Paul Pogba, per il quale si tratterebbe di un importante ritorno. Il serbo gradirebbe la Juventus, mentre per il francese è molto complessa la trattativa con il Manchester United. In attacco, infine, l'obiettivo principale sarebbe Mauro Icardi, il quale sarebbe in procinto di lasciare l'Inter dopo l'arrivo di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra.

L'Inter, però, chiederebbe in cambio Paulo Dybala per liberare il centravanti ventiseienne. Staremo a vedere.