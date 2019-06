Il Milan ha già scelto i due pilastri della sua nuova formazione. Romagnoli in difesa e Paquetà sulle trequarti saranno i giocatori fondamentali di Giampaolo, gli uomini a cui affidarsi in campo per cercare la risalita tra le big del calcio italiano. La sentenza del TAS di ieri ha escluso i rossoneri dalla prossima Europa League, conquistata sul campo dalla squadra di Gattuso.

Il prossimo anno il Milan sarà quindi tutto concentrato sul campionato, con l’obiettivo di provare ad entrare nel lotto delle migliori per ritornare sui palcoscenici internazionali.

Milan, Romagnoli sarà il prossimo capitano

Romagnoli sarà il centro della fase difensiva del nuovo Milan. Il pilastro della retroguardia avrà anche i gradi di capitano, lo ha scelto Elliot che vorrebbe far diventare il ragazzo una vera e propria icona del Diavolo per presente e futuro. La mossa del massimo dirigente, avvallata da Giampaolo, servirà anche a tenere lontane le sirene del mercato. In passato si era fatta sotto la Juventus, che però ha scelto di puntare forte su de Ligt e così i rossoneri ora possono godersi la propria stella che fin dal primo giorno di ritiro, in programma il 9 luglio, avrà i gradi del capitano.

Scelto il leader c’è però bisogno di intervenire sui comprimari del reparto centrale della retroguardia e qui le cose si complicano. Kabak, diciannovenne dello Stoccarda, sembrava poter essere il primo rinforzo, invece due giorni fa ha scelto lo Schalke 04 come sua prossima destinazione.

Maldini e gli altri dirigenti stanno cercando soluzioni alternative: pare complicatissimo arrivare a Joachim Andersen, la Sampdoria chiede 35 milioni, il Tottenham è pronto a soddisfare la richiesta e anche la Roma sta cercando di inserirsi nella corsa mettendo sul piatto qualche contropartita tecnica e una parte dei soldi ricevuti dalla cessione di Manolas.

E’ tutto in stand by invece per Dejan Lovren, in uscita dal Liverpool. Il croato ha uno stipendio molto alto, 6 milioni di euro, e costa 20 milioni. I suoi agenti nel primo contatto avuto la settimana scorsa con il mondo rossonero sono sembrati soddisfatti della destinazione ma prima bisognerà cercare di abbassare lo stipendio del calciatore. Difficile infine andare a prendere Mancini, l’Atalanta non lo vuole cedere e la Champions League conquistata l’anno scorso potrebbe essere la spinta giusta per far naufragare ogni ipotesi di addio.

Paquetà faro del nuovo Milan di Giampaolo

Se Romagnoli sarà l’uomo in più in difesa, Paquetà dovrà essere la luce delle azioni offensive del nuovo Milan di Giampaolo. Il brasiliano dovrebbe essere il prescelto per essere il nuovo trequartista del 4-3-1-2 del tecnico abruzzese. L’anno scorso ha incantato con qualche giocata di classe ma soprattutto ha avuto l’umiltà di mettersi a disposizione di Gattuso e del suo "Milan operaio". Giampaolo ha in mente una squadra più tecnica che faccia del palleggio il suo credo.

Così Paquetà potrebbe tornare a fare il trequartista nel Falmengo quando solo nel 2018 mise a segno ben 10 gol. Il sudamericano, impegnato ora in Coppa America e quindi destinato ad arrivare in ritiro più tardi rispetto alla gran parte del gruppo, ha le caratteristiche giuste per accendere l’attacco milanista. Sarà lui a dover fornire gli assist alla coppia d’attacco e ad essere l’uomo di riferimento per i compagni dalla metà campo in su. L’alternativa nelle idee di Giampaolo sarebbe Suso.

Lo spagnolo ha tecnica e classe da vendere, ma dovrebbe cambiare drasticamente modo di giocare allentandosi dalla linea laterale ed entrando di più nel cuore del campo, galleggiando tra le linee. Il lavoro sull’ex Genoa dovrà essere certosino, le qualità ci sono ma bisognerà capire se davvero riuscirà davvero ad essere incisivo anche in zona centrale come lo è quando corre sull’esterno. D’altronde questa è l’unica possibilità per Suso di risultare ancora importante a Milano, nello schema di Giampaolo infatti non sono previsti esterni offensivi. Il Milan entra nel futuro guardando al recente passato, Giampaolo ha scelto: il nuovo capitano e leader della difesa sarà Alessio Romagnoli, ad accedere la luce in attacco dovrà essere Paquetà.