Mancano ormai poco più di 24 ore al ritorno in campo della nazionale di calcio femminile guidata da Milena Bertolini. Domani, martedì 25 giugno, le azzurre affronteranno la Cina a Montpellier nel match degli ottavi di finale dei mondiali femminili di Francia 2019.

Una nazionale che piace, azzurre a caccia di un sogno

Giunte a questo appuntamento iridato dopo ben 20 anni di assenza, le ragazze guidate dal ct Bertolini si sono fatte subito valere al cospetto di avversarie quotate come Australia e Brasile.

I gol di Barbara Bonansea, Cristiana Girelli e Aurora Galli hanno permesso alla nostra nazionale di battere le australiane e la Giamaica, conquistando così la qualificazione agli ottavi con un turno di anticipo. Indolore la sconfitta contro il Brasile, arrivata grazie ad un discusso rigore realizzato da Marta, che non ha impedito alle azzurre di ottenere il primo posto nel girone C. Un risultato inatteso alla vigilia, ma che conferma la bontà del processo di crescita della squadra capitanata da Sara Gama, ormai leader sempre più apprezzata delle azzurre.

La sfida che attende la nostra nazionale contro la Cina non è delle più facili. La selezione asiatica ha chiuso al terzo posto il Gruppo B. Dopo la sconfitta di misura all'esordio contro la Germania (vincitrice dell'oro a Rio 2016), la squadra di Jia XiuQuan ha battuto il Sudafrica per 1-0 e ha poi chiuso la fase a gironi con un pareggio a reti inviolate contro la Spagna. La solidità difensiva delle cinesi è la problematica più difficile da affrontare per le azzurre, che dovranno trovare la giusta chiave per scardinare la difesa avversaria.

In caso di vittoria le azzurre eguaglierebbero il proprio miglior risultato ai mondiali, i quarti di finale raggiunti nei mondiali 1991, disputati in Cina. Probabile avversaria nei quarti la vincente di Olanda-Giappone.

Le probabili formazioni

Sarà grosso modo confermata da Milena Bertolini la formazione tipo che ha fin qui ben figurato nella fase a girone. Tra i pali la Giuliani, protetta da una difesa a 4 con Gama e Linari centrali, fasce affidate a Guagni e Bartoli.

Chiavi del centrocampo a Manuela Giugliano, affiancata da Valentina Cernoia e Aurora Galli. In attacco la Girelli agirà alle spalle di Barbara Bonansea e Valentina Giacinti.

Si affida al suo granitico 4-4-2 la selezione cinese, con Shimeng tra i pali, In difesa centrali Wu e Lin, sulle fasce Peng e Liu Shanshan. Centrocampo con Wang Yan, Zasha, Wang e Zhang alle spalle delle punte Li Ying e Shanshan Wang.

ITALIA - Giuliani, Guagni, Gama, Linari, Bartoli, Galli, Giugliano, Cernoia, Girelli, Giacinti, Bonansea.

CINA - Shimeng, Han Peng, Wu, Lin, Liu Shanshan, Wang, Zhang, Wang Yan, Yasha, Shanshan Wang, Li Ying.

Dove vedere il match

Italia-Cina, ottavi di finale dei Mondiali Femminili di Francia 2019, sarà trasmesso in diretta tv su Rai 1 e su Sky Sport Mondiali (canale 202 di Sky), a partire dalle 18:00 di martedì 25 giugno. Sarà possibile seguire il match in diretta streaming su Rai Play e SkyGo.