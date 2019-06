E' un vero e proprio appuntamento con la storia quello che attende la nazionale italiana Under 20 a Gdynia, dove oggi martedì 11 giugno affronterà i pari età dell'Ucraina nella semifinale dei Mondiali U20. In caso di vittoria gli azzurrini raggiungerebbero per la prima volta nella storia la finale iridata, un traguardo solo sfiorato due anni fa in Corea. La vincente di Italia-Ucraina affronterà in finale la vincente di Ecuador-Corea del Sud, in programma alle 20:30.

Sfida tra imbattute a Gdynia, previsto grande equilibrio

Entrambe le squadre arrivano al penultimo atto della competizione da imbattute e con un invidiabile solidità difensiva. Sia gii azzurri che gii ucraini hanno infatti vinto i rispettivi gironi con 7 punti, incassando solo 3 gol nelle cinque partite fin qui disputate. La squadra di Nicolato è reduce dalle vittorie con i padroni di casa della Polonia (1-0) negli ottavi e con il Mali nei quarti (4-2).

Mondiali Under-20, oggi semifinali: Ucraina-Italia

L'Ucraina nella fase ad eliminazione diretta ha invece sbaragliato Panama (4-1) e Colombia (1-0), conquistando uno storico accesso in semifinale.

Italia-Ucraina si prospetta come una sfida molto equilibrata, con due squadre organizzate tatticamente e con individualità di tutto rispetto.Tra gli azzurri il faro è Andrea Pinamonti, 4 reti fin qui, reduce da una buona stagione a Frosinone. Gli avversari fanno invece affidamento sui gol di Danylo Sikan, in forza al Mariupol ed anche lui a quota quattro gol nella rassegna iridata.

Le probabili formazioni

Per la sfida odierna mister Nicolato conferma il 3-5-2 con la coppia Scamacca-Pinamonti a fungere da terminali offensivi. In difesa dubbio tra Dl Prato e Bettella, con il primo che parte favorito.

Si affida invece ad un prudente 5-4-1 il ct ucraino Petrakov, con gli esterni di difesa Konoplia e Kornilenko abili a creare scompiglio nella metà campo avversaria. Sarà assente il forte centrocampista Tsitaishvili, squalificato.

Improbabile l'impiego del primo portiere Lunin, ieri in panchina con la nazionale maggiore. Al suo posto il secondo .

ITALIA - Plizzari; Gabbia, Del Prato, Ranieri; Bellanova, Frattesi, Esposito, Pellegrini, Tripaldelli; Pinamonti, Scamacca.

UCRAINA - Kucheruk; Konoplia, Beskorovainyi, Bondar, Popov, Kornienko; Kashchuk, Dryshliuk, Chekh, Buletsa; Sikan.

Dove vedere il match

Italia-Ucraina, semifinale del campionato mondiale Under 20 Polonia 2019, sarà trasmessa in diretta in chiaro su Rai Sport,canale 58 del digitale terrestre, a partire dalle 17:30 di oggi martedì 11 giugno.

Il match sarà visibile anche su SkySport Football, canale 203del satellite. Sarà possibile seguire l'evento in streaming su Rai Play (per tutti) e su SkyGo (solo abbonati Sky).