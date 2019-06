La panchina della Juventus sta ancora aspettando il nuovo inquilino. Dal 17 maggio ad oggi i profili accostati alla Vecchia Signora sono stati molti, ma ultimamente il nome più accreditato per raccogliere l'eredità di Massimiliano Allegri sarebbe Maurizio Sarri, fresco vincitore con il suo Chelsea dell'Europa League.

L'ultimo step per Sarri in bianconero

Qualche giorno fa, Fali Ramadani, che cura gli interessi dell'ex Napoli, avrebbe raggiunto l'accordo economico per il suo assistito con la dirigenza della Continassa.

In base a questa bozza di contratto, lo stipendio sarebbe stato fissato a 6,5 milioni di euro. Così l'ultimo ostacolo da superare sarebbe la rescissione del contratto, valido fino al 2021, con il club di Roman Abramovich. Ieri, secondo indiscrezioni filtrate dalla stampa, è trapelato un cauto ottimismo sull'esito positivo dell'incontro tra l'ex banchiere e il ds dei blues Marina Granovskaia. La voglia di conoscere la nuova guida tecnica è immensa, tanto che, nella giornata di ieri, Maurizio Sarri sarebbe stato avvistato a Milano a Palazzo Parigi, roccaforte di Fabio Paratici e qui avrebbero ipotizzato il raggiungimento dell'accordo.

Maurizio Sarri e Pep Guardiola (foto: euprimetimefootball.com; metro.co.uk)

In realtà, l'uomo in abbigliamento informale avvistato in hotel non era il tecnico di Valdarno, mentre il Chief Football Officer era al sole di Capri con la famiglia. Domani, però, potrebbe essere la volta buona affinchè si celebri il tanto atteso 'matrimonio', anche se la Roma ancora spera che possa saltare tutto: infatti, anch'essa vorrebbe affidare la squadra all'attuale condottiero del Chelsea per risalire la china, dopo un'annata fallimentare.

Resiste il sogno Guardiola

Se tutti gli indizi indicherebbero Sarri come colui il quale avrà l'onore e l'onere di portare una ventata di rivoluzionaria ai campioni d'Italia, non si placano i rumors che vedrebbero Pep Guardiola come prossimo inquilino della panchina bianconera. Alcune indiscrezioni riferirebbero come il catalano abbia già trovato sia l'accordo con la Vecchia Signora che con il Manchester City per la rescissione del contratto valido fino al 2021.

I mercati finanziari sembrano credere a questa ipotesi, tanto che il titolo della Juve venerdì ha chiuso in forte rialzo. L'esoso stipendio percepito dall'ex Barcellona e Bayern Monaco (oltre 20 milioni di euro), sarebbe in parte pagato dagli sponsor. La dirigenza della Continassa ha sempre detto che avrebbe comunicato il nome del nuovo allenatore soltanto dopo le finali: ora che queste si sono concluse, continua il suo riserbo, un riserbo che induce i tifosi a coltivare il sogno Guardiola e a tenere vive le speranze della dirigenza capitolina.